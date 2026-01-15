Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Γιώργος Σεφέρης: Η τέχνη του βιβλίου, η σημασία του βιβλίου
Stories 15 Ιανουαρίου 2026 | 16:04

Γιώργος Σεφέρης: Η τέχνη του βιβλίου, η σημασία του βιβλίου

Ο Σεφέρης τιμούσε και αγαπούσε τα βιβλία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Για τον Σεφέρη —μεταξύ άλλων κορυφαίων του πνεύματος και της τέχνης— ο λόγος του Μανόλη Ανδρόνικου στο άρθρο μας που δημοσιεύτηκε νωρίτερα σήμερα.

Για τον Σεφέρη —της Ελλάδας αλλά και του κόσμου ολόκληρου — ο λόγος και του Γ. Π. Σαββίδη, του  κορυφαίου μελετητή του.


Ο Γ. Π. Σαββίδης

Στο πλαίσιο ομιλίας που είχε εκφωνήσει στο Ηράκλειο Κρήτης, κατά τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Γιώργου και Μαρώς Σεφέρη (τμήματος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης), το Μάιο του 1987, ο Σαββίδης είχε πει τα ακόλουθα για το νομπελίστα ποιητή και τη σχέση του με το βιβλίο:


[…]

Στο άνετο σπίτι της οδού Άγρας —όπου τον επισκεπτόμουν από τον Αύγουστο του 1962, τακτικά, έως τον χειμώνα του ’67, και κατόπιν, διαλειπτικά, μέχρι τον Ιούλιο του ’71 — τα βιβλία εκάλυπταν, από το πάτωμα ίσαμε το ταβάνι, όλον τον τοίχο πίσω από το έπιπλο του γραφείου του· σχεδόν ολόκληρο τον έναν τοίχο της μεγάλης σαλοτραπεζαρίας, δεξιά – ζερβά στο τζάκι· τη μία πλευρά του στενόμακρου διαδρόμου που οδηγούσε στις ιδιωτικές κάμαρες· μικρό μέρος του ατομικού του απομονωτηρίου και ευκαιριακού ξενώνα· και σχεδόν εξ ολοκλήρου δύο βοηθητικούς χώρους, ένας από τους οποίους ήταν ισόγειος και αρχικά χρησίμευε για γκαράζ.

Κανένα έπιπλο για βιβλία στην είσοδο, ούτε στην κουζίνα, ούτε (νομίζω) στο λουτρό και στο υπνοδωμάτιο του ζεύγους — και, συμπαθάτε με να προσθέσω, ούτε στο αποχωρητήριο των επισκεπτών, στο οποίο, μετά το 1971, προστέθηκαν λίγα κρεμαστά ράφια με περισπούδαστα έντυπα. Οι κυρίως βιβλιοθήκες ήσαν από καλό ξύλο, λουστραρισμένο, όλες τους ανοιχτές, αεράτες, και πάντοτε άψογα ξεσκονισμένες. Γενικώς, ελάχιστη ακαταστασία σε ένα νοικοκυριό που ολοφάνερα τιμούσε και αγαπούσε τα βιβλία, χωρίς να τα έχει μετατρέψει σε μουσειακά αντικείμενα ή σε πρόσχημα επίδειξης είτε εκφοβισμού. Γι’ αυτό και οι χαρτόδετοι και πανόδετοι τόμοι επερίσσευαν από τους δερματόδετους.


Πιστεύω πως ο Σεφέρης θα το έπαιρνε για προσβολή, αν τον έλεγε κανείς βιβλιόφιλο — κάπως σαν τον καλό τσοπάνο που θα άκουγε να τον λένε ζωόφιλο. Τι ιδέα είχε για κάποιους αυτόκλητους βιβλιόφιλους συλλέκτες φαίνεται από την εξής περικοπή του Ημερολογίου του, γραμμένη στις 14 Μαρτίου 1941 στην Αθήνα:

Πήγα τ’ απόγεμα, για λίγο, στο σπίτι ενός που επέμενε να ιδώ τα βιβλία του. Και δυο άλλοι εκεί. Συλλέκτης, που ξέρει από τη ζωή των βιβλίων λιγότερα απ’ ό,τι ξέρει ένας συλλέκτης γραμματοσήμων για τις χώρες που τα βγάλανε. Ο οικοδεσπότης έχει γνωρίσει τον Καβάφη και μου δείχνει ένα χειρόγραφο τετράδιό του. Προσπαθώ ν’ ανοίξω μια κουβέντα, έτσι για να πω κάτι. Απαντήσεις απελπιστικές. Ο καημένος ο γέρος, φίλους που τους είχε. Καθώς μιλούσαμε, ένας από τους επισκέπτες: «Μα, πέστε μου, τέλος πάντων, τι είναι αυτός ο Καβάφης; Νέος; Γέρος; Τι έγραψε;» Όρεξη να κάνεις μια βουτιά από το παράθυρο.    

Ναι, ο Σεφέρης ήξερε από τη ζωή των βιβλίων, διότι τα αγαπούσε, και συνεπώς εκτιμούσε τη μαστορική του τυπογράφου όσο και εκείνην του γραφιά. Γουστάριζε το καλό χαρτί — αυτό που το χαϊδεύεις με το μάτι όσο και με το χέρι, και που ασφαλίζει την υλική επιβίωση ενός κειμένου. Είχε μάθει όλα τα μικρά μυστικά της παραδοσιακής τυπογραφίας, με την ίδια στοργική προσοχή που έδειχνε για τα κάθε λογής σύνεργα του γραψίματος με το χέρι.


Όλα αυτά, για εκείνον, συναποτελούσαν την ίδια τέχνη, της οποίας προορισμός, κατά την αντίληψή του, ήταν η γραπτή επικοινωνία και η ανθρωπιστική αλληλεγγύη.

[…]

Συνοψίζοντας, θαρρώ πως μπορούμε να πούμε και τούτο: ο Σεφέρης, αν γεννήθηκε ποιητής, γεννήθηκε λόγιος ποιητής. Γιος του πανεπιστημιακού καθηγητή και ακαδημαϊκού Στέλιου Σεφεριάδη (τον οποίον, ως ελάσσονα ποιητή, εκτιμούσαν και ο Παλαμάς και ο Καβάφης), και πρωτότοκο παιδί της Δέσπως Τενεκίδη (της οποίας το προσωπικό αντίτυπο των Ποιημάτων του Βαλαωρίτη, ο Σεφέρης, στα 1970, μου το έδειξε ως κειμήλιο). Με τέτοιες γονικές ρίζες θα μπορούσε δικαιωματικά να πει, μαζί με τον Μπωντλαίρ, και σύμφωνα με τη φαντασίωση του Καρυωτάκη: «Η κούνια μου ακουμπούσε στη βιβλιοθήκη».

Λόγιος ποιητής, λοιπόν, και ο Σεφέρης — από κούνια. Λογιότατος, αλλά ποτέ σοφολογιότατος. Λόγιος, όπως δα και όλοι μας οι μεγάλοι ποιητές, αρχίζοντας από τον Χορτάτση και τον Κορνάρο, κι από κει τι Δαπόντες, τι Βηλαράς και Χριστόπουλος, τι Κάλβος και τι Σολωμός, τι Ραγκαβής και Βαλαωρίτης, τι Παλαμάς και τι Καβάφης, τι Γρυπάρης και Καζαντζάκης, τι Βάρναλης και τι Σικελιανός, τι Καρυωτάκης και τι Παπατσώνης, τι Εμπειρίκος και τι Εγγονόπουλος, τι Σαραντάρης και Σινόπουλος — για να μνημονεύσουμε μονάχα μερικούς αποθαμένους.

[…]


Εκείνο που όντως θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε —αν δεν ήταν τόσο ανέφικτο—, θα ήταν το πώς, το πότε και το γιατί εδιάβασε το κάθε βιβλίο, και ακόμα το ποια βιβλία ξαναδιάβαζε. Πάνω σε τούτο το θέμα έχουμε μια συνοπτική, εμπειρική περιγραφή του, της «στάσης του αναγνώστη», όπως την είπε στα 64 του χρόνια:

Πρώτα-πρώτα, είναι ολομόναχος αντίκρυ στο ανοιχτό βιβλίο. Έχει μπροστά του μια σελίδα και την κοιτάζει σιωπηλά· μπορεί να την γυρίσει προς τα πίσω ή προς τα εμπρός· έχει την δυνατότητα να ξαναδεί τα όσα έχει κιόλα διαβάσει ή να κοιτάξει το τέλος του βιβλίου πριν από την αρχή. Μπορεί ακόμα να σταματήσει σε μια λέξη, να κοντοσταθεί σε μια φράση που δεν την έπιασε καλά με την πρώτη ματιά.

Αν δούμε έναν αναγνώστη τριγυρισμένο από μια βιβλιοθήκη —και κάθε αναγνώστης περιβάλλεται από μια βιβλιοθήκη, πραγματική είτε ιδεατή—, μπορούμε εύκολα να φανταστούμε πως όλα αυτά τα βιβλία που έχει διαβάσει, συντελούν στην ανάγνωσή του· πως το σύνολο των γνώσεων που ολοένα συσσωρεύονται, προσφέρει στην πνευματική ακοή του έναν μεγάλο χώρο από αρμονικές.


Τα βιβλία είναι πράγματα της φύσης μας· είναι εμείς, όσοι και αν είμαστε· είναι μια ανθρώπινη φύση, που μας προεκτείνει προς τις ρίζες μας, με την πείρα και την σοφία των περασμένων γενεών· και που, με τα οράματά μας, την προεκτείνουμε προς το μέλλον. Αν βλέπουμε τα βιβλία να έχουν ρυτίδες, ας μη βιαζόμαστε: Ίσως οι ρυτίδες αυτές να είναι οι δικές μας. Αν μας ενθουσιάζουν, ας χαρούμε που η ψυχή μας είναι το σκεύος αυτού του ενθουσιασμού.

Θα έλεγα πως τα βιβλία είναι σαν τα αναρίθμητα κλειδιά ενός μεγάλου οργάνου εκκλησιάς, οργανοπαίκτες του οποίου είμαστε εμείς. Εξαρτώνται από την δική μας ιδιοφυΐα, από την δική μας τόλμη. Αν είναι έτσι, αν πιστεύουμε στον άνθρωπο, αν πιστεύουμε στην ανθρωπότητα, με την ίδια αυτή πράξη πίστης θα πιστέψουμε και στην σημασία του βιβλίου. Γιατί στον κόσμο μας, που προχωρεί ψηλαφητά, όλα εξαρτώνται από μια πράξη πίστης.

Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stories
Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…
Μαθήματα Ιστορίας 14.01.26

Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…

Η Λίντσεϊ Ο’Ρουρκ για πρώτη φορά χτένισε τα έργα και ημέραι των αμερικανικών επεμβάσεων σε ξένα κράτη και τα ευρήματά της θα έπρεπε να είναι «ευαγγέλιο» για την Ουάσιγκτον: Οι ανατροπές κυβερνήσεων απλά δεν λειτουργούν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου
Death mountain 13.01.26

Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου

Σαν σήμερα, 13 ιανουαρίου, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζούλιαν Σαντς ξεκίνησε για μια πεζοπορία στο Μάουντ Μπάλντι της Καλιφόρνια. Δεν επέστρεψε ποτέ ζωντανός

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα
Όραμα 13.01.26

Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα

Η Lorena Muñoz πρόκειται να σκηνοθετήσει τη σειρά «Pioneers» - μια τηλεοπτική ωδή στη συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 1971.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς
Stories 13.01.26

Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς

Στο Μεσαίωνα, η ζωή στα μοναστήρια δεν φημιζόταν για τις ανέσεις της - και το χειμώνα το κρύο ήταν μέρος της καθημερινότητας. Όμως, υπήρχε ένας και μοναδικός χώρος όπου επιτρεπόταν η φωτιά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things
Κουβαλάει πόνο 12.01.26

Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things

Χτισμένο στην απομονωμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Πενσυλβανίας, το Pennhurst Asylum αποτελεί μια στοιχειωμένη υπενθύμιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ψυχικής υγείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξαν;
2000 11.01.26

Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξαν;

Τα πορτρέτα των ατόμων που συναντάμε στο «The Innocents» της καλλιτέχνιδας Taryn Simon αντιπροσωπεύουν ένα μονάχα δείγμα ανθρώπων που βρέθηκαν στη φυλακή λόγω της σαθρότητας των θεσμών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται
Τρυφερότητα 11.01.26

Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται

Εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του Μάικλ Μποντ, του δημιουργού του Paddington, η κόρη του αποκαλύπτει πώς η αγορά ενός αρκουδάκου ως δώρο για τα Χριστούγεννα άλλαξε τη ζωή του συγγραφέα μέχρι τα τελευταία του χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» – Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα
«Ποιητής του δρόμου» 10.01.26

Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» - Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα

Ο Άμπελ Φεράρα, μια εμβληματική μορφή του σκληρού και ακατέργαστου κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Marty Supreme», αφηγείται την ιστορία της ξέφρενης καριέρας του σε ένα ειλικρινές αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H «Κύπρια» σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Άκαρδη 10.01.26

H «Κύπρια» σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι, μεγαλωμένη στην Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την εκούσια αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε ο «τελευταίος playboy» Φιλίπ Ζινό – Η Γκρέις Κέλι τον μίσησε, η Καρολίνα τον παντρεύτηκε, το Μονακό τον εξόρισε
Stories 09.01.26

Πέθανε ο «τελευταίος playboy» Φιλίπ Ζινό – Η Γκρέις Κέλι τον μίσησε, η Καρολίνα τον παντρεύτηκε, το Μονακό τον εξόρισε

Ο κοσμοπολίτης Φιλίπ Ζινό πέθανε στα 85 του χρόνια κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο μιας ζωής που σκανδάλισε το πριγκιπάτο του Μονακό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09.01.26

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Σε άψογα... «γαλλικά» ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τον Κωνστανίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλλάσουν βαριές κουβέντες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15.01.26

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση
«Θείε» 15.01.26

Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση

«Όταν έλαβα την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που είχαν δύναμη», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζόντι Φόστερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Σύνταξη
Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
Ελλάδα 15.01.26

Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες

Δύο Κινέζοι εντοπίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στα Σπάτα να έχουν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αποκτώντας πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους εξαπατούσαν μ'έσω της μεθόδου «SMS Blaster»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη – Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή
«Operation Arctic Endurance» 15.01.26

Οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη που έφτασαν στη Γροιλανδία - Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία καταφθάνει από χώρες της Ευρώπης. Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Είναι πολλά τα λεφτά 15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»
«Απαράδεκτο» 15.01.26

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για ασυνέπεια, στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής και εργαλειοποίηση

Σύνταξη
LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 15.01.26

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
