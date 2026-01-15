Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 13:00
Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας στην Αθήνα
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μανόλης Ανδρόνικος: Τετράγωνη λογική
Ιστορικό Αρχείο 15 Ιανουαρίου 2026 | 13:01

Μανόλης Ανδρόνικος: Τετράγωνη λογική

Η ανθρώπινη αξία είναι τελικά το ανθρώπινο μυαλό

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Spotlight

Ο χρόνος που έκλεισε (σ.σ. το 1975), ο πρώτος της ελεύθερης δημοκρατικής πολιτείας, μας ανάγκαζε όλους να ρυθμίσουμε τον νέο βηματισμό, μας έβγαζε από μια περίοδο εωσφορική και αβέβαια, για να μας ξαναδώσει την ευθύνη της ελευθερίας, χωρίς να μας προσφέρει καμιά «σταθερή», όπου να εδράσουμε τη σκέψη και την πράξη. «Στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε…», σκεφτόμασταν, γι’ αυτό ψηλαφούμε και παραπατούμε, όσο να αυγάσει (σ.σ. ξημερώσει) λιγάκι, όσο να συνηθίσουν τα μέλη μας στην ελεύθερη κίνηση.

Όλοι μας κρίναμε ο ένας τον άλλον, κάποιοι έκριναν πρώτα τον ίδιο τους τον εαυτό, μερικοί στάθηκαν προκλητικοί στη Δίκη και στη Νέμεση, η παλαιά τους «Ύβρις» δεν τους «απέλιπε». Καιρός είναι, λέω, να γυρίσουμε στα έργα μας με φρόνηση και να βάλουμε στη σειρά τα πράματα, να δούμε κατάματα το σήμερα και να δουλέψουμε με κάποιο σύστημα για το αύριο.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 15.1.1976, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ευνόητη και δικαιολογημένη είναι η φροντίδα και της Πολιτείας και των πολιτών για την οικονομία του τόπου, τη γεωργία, το εμπόριο, τη βιομηχανία και όλους τους κλάδους που θα δώσουν την απαραίτητη υποδομή για τη συντήρηση και την ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής. Το ίδιο ευνόητη —όσο κι αν είναι δυσάρεστη και τελικά παράλογη— και η ανάγκη για μια γρήγορη και υπέρμετρη αύξηση των πολεμικών δαπανών, όσο απέναντί μας στέκεται μια χώρα που οδηγεί το λαό της σε παραπλανητικούς και επικίνδυνους δρόμους, σε ανιστόρητες ενέργειες και σε προκλητικά βάναυσες ή υπολογισμένα ύποπτες πράξεις. Οι άνθρωποι έχουν πια μάθει να διακρίνουν τις ευθύνες των κυβερνητών από τις ευθύνες των λαών, γι’ αυτό και οι πρώτοι σκόπιμα φροντίζουν να κάνουν τους δεύτερους συνένοχους σε όσο μεγαλύτερη μοίρα των ανομιών τους· άλλοτε το κατορθώνουν και άλλοτε όχι. Ας μη φεύγουμε όμως από το στόχο μας. Οι άμεσες και «επιτακτικές», όπως συνηθίσαμε να τις ονομάζουμε, ανάγκες του τόπου είναι αυτές που μνημονεύσαμε. Κάποιοι τις ονομάζουν και στόχους, δίνοντας έτσι σ’ αυτές σημασία και περιεχόμενο πολύ ευρύτερο και προπάντων πολύ πιο ουσιαστικό και, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τελολογικό. Αυτό σημαίνει πως αποχτούν το βάρος αυτοσκοπού, που μας υποχρεώνει να υποτάζουμε όλες τις δυνάμεις και τις δυνατότητές μας στην πραγμάτωσή του.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 15.1.1976, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Νομίζω πως μια τέτοια θέση οδηγεί σε επικίνδυνη πλάνη, όσο κι αν αποτελεί, φοβούμαι, το έμπρακτο «πιστεύω» του δυτικού κόσμου, όπως τούτο εκφράζεται με την έννοια της «ευημερίας» και της «καταναλωτικής κοινωνίας» ή της «κοινωνίας της αφθονίας». Γιατί με ένα τέτοιο «πιστεύω» όλα τα κηρύγματα για πολιτιστικές αξίες, πνευματική καλλιέργεια, καλλιτεχνικά επιτεύγματα κ.λπ. κ.λπ. ηχούν ως «ηχηρά παρόμοια» (σ.σ. πομπώδεις εκφράσεις). Με πιο ωμή γλώσσα θα έλεγε κανείς πως τα φαντάζεται ο «κόσμος μας» σαν τις ευτελείς χρωματιστές κορδέλλες που στολίζουν τα πασχαλιάτικα αρνιά, κρεμασμένα όταν είναι στα τσιγκέλια, περιττές βέβαια την ώρα που το αρνάκι θα πάει στο φούρνο για να μεταβληθή σε λαχταριστή τροφή. Θέλω να πω με άλλα λόγια πως είναι χρήσιμο να μην ξεχνούμε και να μην κάνουμε τους ανθρώπους να ξεχνούν πως η ανάπτυξη της βιομηχανίας, η αύξηση του «εθνικού εισοδήματος» και όλες οι άλλες «μεταφυσικές έννοιες» των οικονομολόγων αποτελούν την προϋπόθεση και μόνο για την πραγμάτωση του αληθινού και τελικού στόχου της ανθρώπινης κοινωνίας, που δεν μπορεί να είναι άλλος από την απελευθέρωση του ανθρώπου από τη δουλεία της φύσης για να πραγματώσει και να χαρεί ελεύθερος την ίδια του τη ζωή και τις πνευματικές του καταχτήσεις.

Παραλλάσσοντας το λόγο του ποιητή, θα λέγαμε πως, αν είναι ανθρώπινος ο μόχθος της δουλειάς, οι άνθρωποι δεν είμαστε μονάχα για να μοχθούμε. Η Πολιτεία, που έχει χρέος να συντονίζει και να προωθεί τις ανάγκες των πολιτών σε στόχους που σκοπεύουν στην πνευματική και καλλιτεχνική τους αρτίωση (σ.σ. τελείωση), οφείλει να μερίσει και τα ενδιαφέροντά της και τους πόρους της —που προέρχονται από τους πολίτες και που ανήκουν λοιπόν σ’ αυτούς— με σύμμετρο τρόπο, χωρίς να παρασύρεται από τις —όσο κι αν είναι πιεστικές— εφήμερες και ουσιαστικά περιττές ανάγκες και δαπάνες.


Για να μιλήσουμε απλά και πραχτικά. Αν η Παιδεία με το ευρύτερο σημασιολογικό της περιεχόμενο αποτελεί έναν από τους πιο ουσιαστικούς, καίριους, ιστορικά γόνιμους και ανθρώπινα δικαιωμένους στόχους της κοινωνίας των ανθρώπων· αν η πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία μέσα σε μιαν ειρηνική κοινωνία λαών δικαιώνει την ίδια την ανθρώπινη ζωή και θέτει τα σταθερά βάθρα για την παραπέρα πορεία της μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι· αν το έργο του Ομήρου και του Φειδία, του Σαίξπηρ και του Μιχαήλ Αγγέλου, του Μπετόβεν και του Ντοστογιέφσκι είναι η μόνιμη και αναντικατάστατη προσφορά του ανθρώπινου είδους και η δικαίωση της ίδιας του της ύπαρξης· αν ο Γαλιλαίος και ο Αϊνστάιν, ο Παστέρ και ο Φρόυντ πρόσφεραν στους ανθρώπους κάτι αξιότερο και μονιμότερο από όσα μερικές εκατοντάδες στρατηγοί ή πολλές χιλιάδες έμποροι και βιομήχανοι· αν ένα ποίημα του Σεφέρη χαρίζει σε σας και στον τόπο μας πολύ περισσότερα από ένα τάνκερ του Ωνάση· αν, όπως θα έλεγε ο Πλάτων, ο μηχανικός που θα κατασκευάσει και θα κάνει τη μηχανή να λειτουργήσει είναι πιο απαραίτητος και πιο πολύτιμος από τα υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή της μηχανής· αν ο αρχιτέκτονας και ο εργάτης αξίζουν πιο πολύ από τα τούβλα και από το τσιμέντο μιας οικοδομής· αν κάτι τέτοιες υποθέσεις, έστω και μερικές απ’ αυτές, είναι αληθινές, τότε τα συμπεράσματα που ακολουθούν θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, πασίδηλα και κοινοτοπικά. Αν όλα αυτά είναι αληθινά, τότε μια Πολιτεία που τα δέχεται θα όφειλε να συντάξει τις δυνάμεις της και να μοιράσει τους πόρους της με ανάλογο τρόπο. Αν μάλιστα η Πολιτεία αυτή έχει την «τύχη» να συνεχίζει μια παράδοση χιλιάδων χρόνων σ’ ένα κομμάτι της γης που ονομάστηκε κάποτε Ελλάδα και να περηφανεύεται για την προσφορά των παλαιών κατοίκων αυτής της γης, τότε οι υποχρεώσεις της στη συναγωγή των συμπερασμάτων και στην εναρμόνιση της πρακτικής της προς τα συμπεράσματα τούτα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Τότε δεν είναι νοητή σε καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο η αναγραφή στον προϋπολογισμό του κράτους 10% για την Παιδεία και λιγότερο από 1% (ένα τοις εκατό) για «τις Επιστήμες και τον Πολιτισμό».


Ο Αριστοτέλης είναι γέννημα της γης αυτής και μας δίδαξε μια τετράγωνη λογική· είτε το θέλουμε είτε όχι η γη μας είναι μικρή και εμείς είμαστε λίγοι· μέσα στην κοινωνία των λαών όπου ζούμε, δεν έχουμε καμμιά ελπίδα να λογαριαστούμε ούτε με τον αριθμό μας ούτε με τον πλούτο μας· όμως η ανθρώπινη αξία είναι τελικά το ανθρώπινο μυαλό, και γι’ αυτό δε χρειάζεται ούτε ιδιαίτερα μεγάλος πλούτος ούτε ανθρώπινα στίφη για να καρπίσει· χρειάζεται φροντίδα και καλλιέργεια. Όταν όμως αρχίζουμε μια καινούργια χρονιά με τους δασκάλους των παιδιών μας βαθύτατα πικραμένους και παραγνωρισμένους, με τους λιγοστούς φρουρούς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εννοώ τους αρχαιολόγους, παραγκωνισμένους, με τους επιστήμονες του μοναδικού ερευνητικού ιδρύματος, που το αποκαλούμε και εθνικό, να αγωνιούν για το ίδιο τους το έργο, τότε όσοι πονούν και αγαπούν αυτόν τον τόπο όχι με λόγια, αλλά με την έμπρακτη και οδυνηρή συχνά προσφορά μιας ολόκληρης ζωής στην προκοπή του, δεν μπορούν να ξεκινήσουν μιαν ακόμη χρονιά με την ψευδαίσθηση της αισιοδοξίας.

*Επιφυλλίδα του αειμνήστου Μανόλη Ανδρόνικου, που έφερε τον τίτλο «Αισιοδοξία για τον καινούργιο χρόνο;» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» πριν από μισόν ακριβώς αιώνα, στις 15 Ιανουαρίου 1976, ημέρα Πέμπτη και τότε.


Διανοούμενοι όπως ο Ανδρόνικος ή ο Καργάκος (στη μνήμη του οποίου αφιερώσαμε ένα από τα χθεσινά άρθρα μας) συνήθιζαν να εντοπίζουν και να καυτηριάζουν τα κακώς κείμενα της Παιδείας μας, το εν γένει έλλειμμα πολιτισμού στην ελληνική κοινωνία, τα σοβαρά (και διαχρονικά) γλωσσικά μας προβλήματα.

Δυστυχώς, τέτοιου είδους φωνές, φωνές με κύρος και επιρροή, καθίστανται ολοένα και περισσότερο είδος εν ανεπαρκεία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ιστορικό Αρχείο
24 Δεκεμβρίου 1947: Ο σχηματισμός της «Κυβέρνησης των Βουνών»
Κάπου εις τον Γράμμον... 24.12.25

24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»

Όσα διαδραματίζονταν στην Ελλάδα ακριβώς πριν από 78 χρόνια, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1947

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Σχολείο βαρβαρότητας 15.01.26

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
Κατάθεση Influencer 15.01.26

Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

«Είναι η φίλη του Ιμάμογλου» λέει influencer που επίσης συνελήφθη στην Τουρκία - Παλαιότερα, η Τσαϊργκάν είχε δηλώσει ότι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές στο κινητό της είναι ο Ιμάμογλου

Σύνταξη
«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Μπαχρέιν 15.01.26

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Δύο επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε καναδική επιχείρηση σεξουαλικής ευεξίας, όταν παραγγελίες sex toys προς στρατιωτικό προσωπικό εντοπίστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου τα προϊόντα αυτά θεωρούνται παράνομα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Σύνταξη
Φοινικούντα: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων στη συμπληρωματική απολογία – Τα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα 15.01.26

«Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις

Σύνταξη
Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες
Τεχνολογία 15.01.26

Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες

Οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με κάθε μορφή επικοινωνίας, ειδικά με email ή μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το Instagram τις επόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος - «Ξαναγεννήθηκε» λέει η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
Νέο Μεξικό 15.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο