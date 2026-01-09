Αποκόλληση τοιχίου αντιστήριξης στον παραλιακό δρόμο Κεφάλου του Δήμου Κω

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν στην Κέφαλο, με την αποκόλληση του τοιχίου αντιστήριξης στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι Καμαρίου, οι νότιοι θυελλώδεις άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, που επικράτησαν στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Κω.

Για αυτό το λόγο μετέβησαν άμεσα στο πεδίο, ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ηρακλειδών, στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Λιμενικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, λόγω σοβαρότητας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, με κίνδυνο για την ασφάλεια του δρόμου, ενημέρωσε με επιστολή του τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου στο συγκεκριμένο μέτωπο, προκειμένου να ακολουθηθούν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταχεία αποκατάσταση της βλάβης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Κω