Δοκιμάζεται η Βόρεια Ελλάδα από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ ο Βαρδάρης σφυροκοπά τη Θεσσαλονίκη με ριπές έως και 7 μποφόρ, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα. Οι θυελλώδεις άνεμοι πρόκειται να συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ με αυξανόμενη ένταση από βόρεια – βορειοδυτική κατεύθυνση που μπορεί να φτάσουν και τα 8-9 μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί καθώς υπάρχει κίνδυνος για πτώσεις δέντρων και άλλα προβλήματα από τον ισχυρό άνεμο.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως όμως στους δήμους Θεσσαλονίκης, Πυλαίας Χορτιάτη, Θέρμης και Λαγκαδά. Συνεργεία της έχουν επέμβει για να κόψουν πεσμένα δέντρα και να σηκώσουν αντικείμενα που είτε εμποδίζουν είτε είναι επικίνδυνα.

Στην οδό Βασ. Ηρακλείου δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο, ενώ σε αρκετά άλλα σημεία προκλήθηκαν μικρές ζημιές.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η Πολιτική Προστασία του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες καλούνται τους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους στους δρόμους της πόλης, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και άλλων αντικειμένων.

Σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 2313317777 και 2313317930.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το emakedonia.gr, στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα πάνω από 30 πτώσεις δέντρων, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Ειδικότερα, ένα δέντρο έπεσε στη συμβολή των οδών Σχολείου 2Α και Παπαδοπούλου στο κέντρο του Πανοράματος, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί ο δρόμος, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Επίσης, κοντά στο Κέντρο Υγείας Θέρμης δέντρο που έπεσε προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Κλήσεις έχει δεχτεί η Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη και για αφαιρέσεις αντικειμένων που είναι ετοιμόρροπα ή έχουν ξεχαρβαλωθεί λόγω του δυνατού αέρα, όπως ταμπέλες, τέντες και άλλα. Ζημιές, αν και περιορισμένες, έχουν καταγραφεί σε αυτοκίνητα χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.