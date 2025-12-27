newspaper
Τσουχτερό κρύο και άνεμοι επιπέδου θύελλας έως 11 Μποφόρ στη Βόρεια Ελλάδα
Ελλάδα 27 Δεκεμβρίου 2025

Τσουχτερό κρύο και άνεμοι επιπέδου θύελλας έως 11 Μποφόρ στη Βόρεια Ελλάδα

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να θυμίζουν χειμώνα και κάτι περισσότερο, καθώς αναμένονται ιδιαίτερα σφοδροί άνεμοι στην Βόρεια Ελλάδα. Προτροπή να ασφαλίσουν οι πολίτες αντικείμενα στα μπαλκόνια τους.

Τσουχτερό αναμένεται το κρύο τις προσεχείς ημέρες, όπου μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά ενώ χειμερινές θα είναι οι θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΡΤ, πολύ δύσκολο σενάριο για την Βόρεια Ελλάδα.

Την Κυριακή ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος σε μεγάλο μέρος της χώρας με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στο Ιόνιο, τα νότια ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι όπου αναμένεται να φτάσουν έως 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα βόρεια της χώρας έως 10 με 14 βαθμούς και έως 15 με 17 στην υπόλοιπη χώρα. Τη νύχτα και το πρωί θα σημειωθεί παγετός στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια.

Αίθριος ο καιρός στην Αττική, αλλά το κρύο θα είναι και πάλι τσουχτερό

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι θα φτάσουν έως 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 3 έως 11 βαθμούς.

Τη Δευτέρα, προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στα νότια και το Αιγαίο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα βρεθεί σε μικρή πτώση.

Θύελλα στην Βόρεια Ελλάδα

Η πρόγνωση που έκανε ο Σάκης Αρναούτογλου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται σφοδροί άνεμοι σε επίπεδα θύελλας και έντονο κρύο στην αίσθηση κυρίως την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 28 και 29 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική.

Την Κυριακή, οι άνεμοι ενισχύονται από το πρωί, με το πιο δύσκολο διάστημα να αναμένεται από περίπου τις 10:00 έως τις 22:00–23:00. Οι ριπές θα είναι πολύ δυνατές (9 -10 και πρόσκαιρα ίσως και 11 Μποφόρ), κυρίως σε εκτεθειμένα σημεία, ανοικτούς δρόμους και γέφυρες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων, ζημιές σε πινακίδες και δυσκολίες στην οδήγηση, ειδικά για ψηλά οχήματα.

Η θερμοκρασία θα είναι μεν γύρω στους 12 βαθμούς και, σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο, ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι η αισθητή θερμοκρασία θα είναι αρκετά πιο χαμηλή (στο καλό σενάριο στους 7 βαθμούς το μεσημέρι), και κοντά στο 0 το πρωί και το βράδυ.

Ασφαλίστε αντικείμενα και η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, «τη Δευτέρα, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί σχεδόν όλη την ημέρα, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Ο κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και προβλήματα σε εκτεθειμένα σημεία συνεχίζεται, ιδιαίτερα σε δέντρα που έχουν ήδη καταπονηθεί από την Κυριακή».

Όπως προειδοποίησε «το κρύο θα παραμείνει έντονο, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως λόγω του ανέμου, που ρίχνει σημαντικά την αισθητή θερμοκρασία».

Τέλος, ο Σάκης Αρναούτογλου κάλεσε την Κυριακή και την Δευτέρα οι πολίτες να δείξουν την δέουσα προσοχή στους ανέμους. Κάλεσε να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, να περιοριστούν οι μετακινήσεις σε εκτεθειμένα σημεία και ο κόσμος να ντυθεί καλά, γιατί ο αέρας θα κάνει το κρύο πιο «τσουχτερό» από αυτό που δείχνει το θερμόμετρο.

World
Deutsche Bank: Έρχονται τεράστια πακέτα τόνωσης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη και… δύο κίνδυνοι

Deutsche Bank: Έρχονται τεράστια πακέτα τόνωσης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη και… δύο κίνδυνοι

Business
Καταναλωτές: Πού πραγματοποιούν τις αγορές τους οι Έλληνες

Καταναλωτές: Πού πραγματοποιούν τις αγορές τους οι Έλληνες

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
Αγροτικές κινητοποιήσεις 27.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνουν τους αγρότες - «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος»

Χοντροκομένη κίνηση διάσπασης των αγροτών με χρώμα… «γαλάζιο» και «δοκιμασμένη συνταγή». Ούτε βήμα πίσω από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που οργανώνουν την απάντησή τους στα μπλόκα, κλιμακώνοντας τις δράσεις και απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Μεταναστευτικό 27.12.25

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια

Συνολικά 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με ασφάλεια σε λιμάνια - Συγκεκριμένα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
Στην Καλλιθέα 27.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες

Στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο χολ βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή

Σύνταξη
Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους
Βίντεο 27.12.25

Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών. Βίντεο ντοκουμέντο.

Σύνταξη
Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες
Η επόμενη φάση 27.12.25

Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες

«Σπάστε το κοινό αγροτικό μέτωπο» είναι η επόμενη φάση της κυβερνητικής επιχείρησης εναντίον του αγώνα των αγροτών, μετά την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Επενδύοντας σε μια «δοκιμασμένη συνταγή», η κυβέρνηση ενεργοποιεί μηχανισμούς για διάσπαση του κοινού μετώπου, με ομάδες «γαλάζιων» αγροτών που κάνουν μεμονωμένες συναντήσεις με τον Τσιάρα και «18 μπλόκα» που θέλουν διάλογο. «Δεν θα τους περάσει» λένε οι αγρότες.

Στράτος Ιωακείμ, Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
Αγρίνιο 27.12.25

Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν - Ο 17χρονος φέρεται να απειλήθηκε και με μαχαίρι

Σύνταξη
Βαρδούσια: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ποιοι ήταν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα
Θλίψη 27.12.25

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στα Βαρδούσια - Ποιοι ήταν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα

Τέσσερις άνθρωποι με ξεχωριστές ιστορίες, όνειρα και βαθιά αγάπη για τα βουνά, τη φύση και την ορειβασία - Μια αγάπη που τους ένωσε και τους κράτησε μαζί μέχρι την τελευταία τους στιγμή στα Βαρδούσια

Σύνταξη
Βαρδούσια: Σε εξέλιξη η ανάσυρση των ορειβατών από τα 2.000 μέτρα – Στο νοσοκομείο Ιτέας η πρώτη σορός
Τραγωδία στα Βαρδούσια 27.12.25

Σε εξέλιξη η ανάσυρση των ορειβατών από τα 2.000 μέτρα - Στο νοσοκομείο Ιτέας η πρώτη σορός

Η ανάσυρση των τεσσάρων σορών στα Βαρδούσια γίνεται με Super Puma - Σύμμαχος είναι ο καλός καιρός, που διευκολύνει το έργο των δυνάμεων - Στόχος η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν πέσει το σκοτάδι

Σύνταξη
Βαρδούσια: «Πιθανότατα έχασαν τον προσανατολισμό τους» – Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των νεκρών ορειβατών
Τραγωδία στα Βαρδούσια 27.12.25

«Πιθανότατα έχασαν τον προσανατολισμό τους» - Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των νεκρών ορειβατών

Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα εντοπίστηκαν αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι στα Βαρδούσια όρη - Σκοπός τους ήταν να προσεγγίσουν την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά

Σύνταξη
Συνεχίζεται το θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 27.12.25

Συνεχίζεται το θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε

Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, με τις έρευνες να συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση.

Σύνταξη
Καιρός: Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα – Τα δύο σενάρια για την Πρωτοχρονιά
Θα το στρώσει; 27.12.25

Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα - Τα δύο σενάρια για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς

Ο καιρός θα «δείξει τα δόντια» του σε πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες, με πτώση της θερμοκρασίας, έντονο κρύο και ισχυρούς ανέμους - Πώς θα κάνουμε Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
Αντίο 27.12.25

Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής

Ένας από τους πιο ελεύθερους και αιχμηρούς στοχαστές της γαλλικής τζαζ και δημοσιογραφίας, ο Φρανσίς Μαρμάντ έφυγε ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφήνοντας πίσω του γραφή, χιούμορ και σκέψη που δεν χωρούσαν σε καλούπια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι
Κόσμος 27.12.25

Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι

Στόχος της συνομιλίας Μακρόν - Ζελένσκι ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
Αγροτικές κινητοποιήσεις 27.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνουν τους αγρότες - «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος»

Χοντροκομένη κίνηση διάσπασης των αγροτών με χρώμα… «γαλάζιο» και «δοκιμασμένη συνταγή». Ούτε βήμα πίσω από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που οργανώνουν την απάντησή τους στα μπλόκα, κλιμακώνοντας τις δράσεις και απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ
Bίντεο & Φωτογραφίες 27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος αφήνει πίσω το αυστηρό εταιρικό προφίλ και εμφανίζεται με νέα εικόνα, την ώρα που ο ίδιος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζονται να βρεθούν στον πυρήνα του Met Gala 2026, προκαλώντας σχόλια εντός κι εκτός μόδας

Σύνταξη
ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα
Επικαιρότητα 27.12.25

ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα

«Η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων και στην αταλάντευτη στάση των ηθοποιών που συμμετείχαν σε αυτήν», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ
Selfies & χαμόγελα 27.12.25

Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ

Με μια αυθόρμητη κίνηση έξω από την εκκλησία στο Σάντρινγκχαμ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ σταμάτησε για selfies με τον κόσμο, χαρίζοντας τη πιο ζεστή και ανθρώπινη στιγμή των φετινών βασιλικών Χριστουγέννων

Σύνταξη
Βρετανία: Το Λονδίνο ξεκινά ένα πρόγραμμα για προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις
Κόσμος 27.12.25

Βρετανία: Το Λονδίνο ξεκινά ένα πρόγραμμα για προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις

Ενώ υποχρεωτική στρατιωτική θητεία δεν υφίσταται στη Βρετανία το 1960, ο  αρχηγός του γενικού επιτελείου ΕΔ προειδοποίησε ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μπροστά τις αυξανόμενες απειλές

Σύνταξη
Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου
70% 27.12.25

Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύνταξη
Νοσταλγία στο κόκκινο – Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών
Ιστορία και ίνσταγκραμ 27.12.25

Νοσταλγία στο κόκκινο - Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών

Χώρες όπως η Ρουμανία, η Σερβία και η Βοσνία διατηρούν ιστορικούς, σοσιαλιστικούς χώρους, με στόχο να τους μετατρέψουν σε «instagrammable» σημεία όπου οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν τα καθεστώτα του παρελθόντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 27.12.25

La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία

Οι αρμόδιοι της Ισπανικής διαιτησίας εξέτασαν 51 φάσεις και παραδέχθηκαν επίσημα 10 διαιτητικά λάθη. Οι Αθλέτικο Μαδρίτης, Μπιλμπάο στις πιο αδικημένες. Από ένα λάθος κατά Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)
Μπάσκετ 27.12.25

Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Άρη Betsson, καθώς επικράτησε με 82-76 στα Λιόσια και παραμένει στην τέταρτη θέση της Stoiximan GBL – Σπουδαία επικράτηση για τη Μύκονο στη Ρόδο, 97-83 τον Κολοσσό

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών
«Χουντικές» μέθοδοι 27.12.25

ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών

«Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά

Μπορεί η ΕΠΟ να φρέναρε την ανάρτηση του βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά στο Youtube, όμως δεν καταργείται καθώς οι διαιτητές θα μαθαίνουν τις απόψεις του στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις

Βάιος Μπαλάφας
Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ
Αχ βρε γιαγιά! 27.12.25

Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ

Ένα τυχαίο βράδυ μπροστά στην οθόνη, μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μια λεζάντα-σοκ αποκάλυψαν στον Χένρικ Λένκαϊτ ότι ο παππούς του δεν ήταν απλώς ένας σκοτεινός συγγενής, αλλά ο Χάινριχ Χίμλερ, ο άνθρωπος πίσω από την Τελική Λύση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
