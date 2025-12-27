Τσουχτερό κρύο και άνεμοι επιπέδου θύελλας έως 11 Μποφόρ στη Βόρεια Ελλάδα

Τσουχτερό αναμένεται το κρύο τις προσεχείς ημέρες, όπου μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά ενώ χειμερινές θα είναι οι θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΡΤ, πολύ δύσκολο σενάριο για την Βόρεια Ελλάδα.

Την Κυριακή ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος σε μεγάλο μέρος της χώρας με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στο Ιόνιο, τα νότια ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι όπου αναμένεται να φτάσουν έως 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα βόρεια της χώρας έως 10 με 14 βαθμούς και έως 15 με 17 στην υπόλοιπη χώρα. Τη νύχτα και το πρωί θα σημειωθεί παγετός στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια.

Αίθριος ο καιρός στην Αττική, αλλά το κρύο θα είναι και πάλι τσουχτερό

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι θα φτάσουν έως 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 3 έως 11 βαθμούς.

Τη Δευτέρα, προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στα νότια και το Αιγαίο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα βρεθεί σε μικρή πτώση.

Θύελλα στην Βόρεια Ελλάδα

Η πρόγνωση που έκανε ο Σάκης Αρναούτογλου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται σφοδροί άνεμοι σε επίπεδα θύελλας και έντονο κρύο στην αίσθηση κυρίως την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 28 και 29 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική.

Την Κυριακή, οι άνεμοι ενισχύονται από το πρωί, με το πιο δύσκολο διάστημα να αναμένεται από περίπου τις 10:00 έως τις 22:00–23:00. Οι ριπές θα είναι πολύ δυνατές (9 -10 και πρόσκαιρα ίσως και 11 Μποφόρ), κυρίως σε εκτεθειμένα σημεία, ανοικτούς δρόμους και γέφυρες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων, ζημιές σε πινακίδες και δυσκολίες στην οδήγηση, ειδικά για ψηλά οχήματα.

Η θερμοκρασία θα είναι μεν γύρω στους 12 βαθμούς και, σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο, ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι η αισθητή θερμοκρασία θα είναι αρκετά πιο χαμηλή (στο καλό σενάριο στους 7 βαθμούς το μεσημέρι), και κοντά στο 0 το πρωί και το βράδυ.

Ασφαλίστε αντικείμενα και η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, «τη Δευτέρα, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί σχεδόν όλη την ημέρα, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Ο κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και προβλήματα σε εκτεθειμένα σημεία συνεχίζεται, ιδιαίτερα σε δέντρα που έχουν ήδη καταπονηθεί από την Κυριακή».

Όπως προειδοποίησε «το κρύο θα παραμείνει έντονο, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως λόγω του ανέμου, που ρίχνει σημαντικά την αισθητή θερμοκρασία».

Τέλος, ο Σάκης Αρναούτογλου κάλεσε την Κυριακή και την Δευτέρα οι πολίτες να δείξουν την δέουσα προσοχή στους ανέμους. Κάλεσε να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, να περιοριστούν οι μετακινήσεις σε εκτεθειμένα σημεία και ο κόσμος να ντυθεί καλά, γιατί ο αέρας θα κάνει το κρύο πιο «τσουχτερό» από αυτό που δείχνει το θερμόμετρο.