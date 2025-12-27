Παγετός εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr οι ελάχιστες θερμοκρασίες το Σάββατο στα ηπειρωτικά κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στον Λαϊλιάς Σερρών με –5.6 °C, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι 53 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν (συνθήκες παγετού).

Με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ξύπνησαν οι κάτοικοι σε Δρακόλιμνη Σμόλικα (-4,7), Σέλι (-4,6), Οχυρό Νευροκοπίου (-4,1), Σέσι Παρνασσού (-3,9), Περιθώρι Νευροκοπίου (-3,8), Δρακόλιμνη Τύμφης (-3,6) και Νευροκόπι (-3.3).

Δείτε τον χάρτη

Ο καιρός την Κυριακή

Στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στην Κρήτη και τις Σποράδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βορειοανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.