Καιρός: Παγετός και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν σε 53 περιοχές
Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στον Λαϊλιάς Σερρών με –5.6 °C.
- Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου – 131 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι
- Ακροδεξιά χωρίς μάσκα: Πώς η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
- Αρκάς: Η καλημέρα του γιορτινού Σαββάτου
- Χτύπησαν τη σιωπή της μνήμης στο Μάτι – Βανδαλισμός στο μνημείο της «Καιόμενης Σφαίρας»
Παγετός εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας.
Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr οι ελάχιστες θερμοκρασίες το Σάββατο στα ηπειρωτικά κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στον Λαϊλιάς Σερρών με –5.6 °C, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι 53 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν (συνθήκες παγετού).
Με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ξύπνησαν οι κάτοικοι σε Δρακόλιμνη Σμόλικα (-4,7), Σέλι (-4,6), Οχυρό Νευροκοπίου (-4,1), Σέσι Παρνασσού (-3,9), Περιθώρι Νευροκοπίου (-3,8), Δρακόλιμνη Τύμφης (-3,6) και Νευροκόπι (-3.3).
Δείτε τον χάρτη
Ο καιρός την Κυριακή
Στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στην Κρήτη και τις Σποράδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βορειοανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους16 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
- NBA: Πιθανή «μετακόμιση» στη Euroleague βλέπουν οι Αμερικανοί για το Νο2 στο draft του 2020
- Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
- Ευρώ: H Βουλγαρία στο κατώφλι του ενιαίου νομίσματος
- Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή»
- Η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
- Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12): Δράση με Stoiximan GBL και Premier League
- Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026 – Πότε πέφτει τετραήμερο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις