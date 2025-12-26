newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
26.12.2025 | 19:58
Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ ο Ζελένσκι
Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία και Εύβοια – Πού έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος νερού
Ελλάδα 26 Δεκεμβρίου 2025 | 18:49

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία και Εύβοια – Πού έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος νερού

Βροχές και καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων - Πώς θα είναι ο καιρός το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας και της Εύβοιας, ιδιαίτερα στο Ανατολικό Πήλιο και τις Βόρειες Σποράδες.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στην Ανατολική Μαγνησία και την Κεντρική Εύβοια.

Μάλιστα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Ζαγορά Πηλίου με 145 mm βροχής μέχρι τις 17:40.

Χαρακτηριστικό της επιρροής του όρους Πήλιο είναι ότι στην Πορταριά, στις δυτικές πλαγιές του βουνού και σε παρόμοιο υψόμετρο, το συνολικό ύψος βροχής ήταν μόλις 14,6 mm.

To 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε όγκο 1 λίτρου νερού σε επιφάνεια 1 m2

Ο καιρός για το Σάββατο

Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπόλοιπα τμήματα, ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα και στα βόρεια ηπειρωτικά παγετός, θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Πιο αναλυτικά:

Για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Χαλκιδική, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 9 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 5 βαθμούς), 4 έως 11 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 5 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 10 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 5 έως 11 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 16 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στον Πατραϊκό Κόλπο από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές ασθενείς βροχές στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

