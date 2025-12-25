newspaper
Σε κλίμα Χριστουγέννων ο πλανήτης: Εορτασμοί και ευχές από τη Βηθλεέμ μέχρι την Αυστραλία
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 13:50

Σε κλίμα Χριστουγέννων ο πλανήτης: Εορτασμοί και ευχές από τη Βηθλεέμ μέχρι την Αυστραλία

Τα Χριστούγεννα ανά τον κόσμο - Στη Βηθλεέμ, οι δρόμοι και η πλατεία της Φάτνης γεμίζουν ξανά με φως, μετά από δύο χρόνια πολέμου και υπό την σκιά μίας εύθραυστης εκεχειρίας.

Σε κλίμα Χριστουγέννων ο πλανήτης και από όλο τον κόσμο ακούγονται ευχές για ειρήνη και ένα καλύτερο αύριο. Στη Βηθλεέμ, οι δρόμοι και η πλατεία της Φάτνης γεμίζουν ξανά με φως, μουσική και προσκυνητές για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια πολέμου και υπό την σκιά μίας εύθραυστης εκεχειρίας. Από το Βατικανό, το Παρίσι μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Σίδνεϊ, οι εικόνες της ημέρας στέλνουν μηνύματα ελπίδας.

Βηθλεέμ

Παραμονή Χριστουγέννων, η γενέτειρα του Ιησού, η Βηθλεέμ, φόρεσε τα γιορτινά της μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Την τιμητική της έχει η πλατεία της Φάτνης, εκεί όπου σε μία χαρούμενη ατμόσφαιρα χιλιάδες Παλαιστίνιοι και τουρίστες απολαμβάνουν τους τραγουδιστές και τις παραστάσεις.

Οι προσκυνητές συρρέουν στη φημισμένη τοποθεσία του στάβλου όπου γεννήθηκε ο Ιησούς στον ναό της Γέννησης.

«Ήρθα από την Αργεντινή στη Βηθλεέμ φέτος για την παραμονή των Χριστουγέννων και εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επιστρέψουν σε αυτό το όμορφο μέρος των Αγίων Τόπων».

Τα τελευταία δύο χρόνια ο τουρισμός μειώθηκε στην πόλη και οι χριστουγεννιάτικες γιορτές ακυρώθηκαν.

Γάζα

Η παραμονή των Χριστουγέννων αλλάζει έστω και στο ελάχιστο την πολύπαθη Γάζα.

Δεκάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται στην εκκλησία Ντέιρ αλ-Λάτιν για να γιορτάσουν την παραμονή, όμως η χαρά τους μειώνεται επειδή δεν μπορούν να ταξιδέψουν μέχρι τη Βηθλεέμ.

«Η χαρά μας έχει μειωθεί. Γιατί; Επειδή δεν μας επιτρέπουν να γιορτάσουμε φέτος».

Οι πιστοί εύχονται η κατάπαυση του πυρός να έχει διάρκεια και η ειρήνη να φτάσει στην περιοχή.

Βατικανό

Κατάμεστη από πιστούς η Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Στο κήρυγμα της λειτουργίας της παραμονής, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θυμάται λόγια του Πάπα Βενέδικτου.

«Όσο η νύχτα της πλάνης συσκοτίζει αυτήν την προνοητική αλήθεια, τότε ‘δεν υπάρχει χώρος ούτε για τους άλλους, για τα παιδιά, για τους φτωχούς, για τους ξένους’. Αυτά τα λόγια του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ παραμένουν μία επίκαιρη υπενθύμιση ότι στη γη δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό αν δεν υπάρχει χώρος για το ανθρώπινο πρόσωπο».

Παρά την βροχή, οι πιστοί συγκεντρώνονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, γεμάτοι προσμονή για την ευλογία του Ποντίφικα.

Γαλλία

Κατάνυξη και ευλάβεια από τους πιστούς στη λειτουργία της παραμονής στην Παναγία των Παρισίων.

Είναι η δεύτερη χριστουγεννιάτικη λειτουργία που τελείται στον καθεδρικό ναό από τότε που άνοιξε ξανά στις αρχές Δεκεμβρίου του 2024.

Η ανακαίνιση του ιστορικού ναού από την πυρκαγιά του 2019 διήρκεσε 5,5 χρόνια.

Αυστραλία

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πρόσφατη τρομοκρατική ενέργεια, απέτρεψαν πολλούς Αυστραλούς από το να περάσουν την παραμονή των Χριστουγέννων στην εμβληματική παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ.

Το πλήθος είναι αισθητά μικρότερο από άλλες χρονιές και οι λουόμενοι ποζάρουν για φωτογραφίες μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην άμμο, φορώντας σκούφους του Άγιου Βασίλη.

ΗΠΑ

Στο πνεύμα της παραμονής των Χριστουγέννων και το προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ μιλούν τηλεφωνικά με παιδιά από όλη τη χώρα που θέλουν να μάθουν για τον Άγιο Βασίλη.

Απορία προκαλεί πώς η αεροδιαστημική υπηρεσία NORAD μπορεί να εντοπίζει το πού βρίσκεται ο αγαπημένος άγιος των παιδιών.

Το εμβληματικό Empire State Building της Νέας Υόρκης φωταγωγήθηκε σε πράσινο και κόκκινο χρώμα, σηματοδοτώντας την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Stream newspaper
Χριστούγεννα: Γιατί οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη
Κόσμος 25.12.25

Γιατί οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη;

Οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται όλο και περισσότερο σε drones, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικές εικόνες και σάρωση με λέιζερ, για να διαχειρίζονται τα χωράφια τους πιο αποτελεσματικά

Σύνταξη
Καζακστάν: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία – Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες ζητούν δικαιοσύνη
Στο Καζακστάν 25.12.25

«Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι»: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία - Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες ζητούν δικαιοσύνη

Ο χρόνος στο Ακτάου του Καζακστάν μοιάζει να έχει παγώσει – Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της αεροπορικής τραγωδίας με τους 38 νεκρούς συνεχίζουν να περιμένουν δικαιοσύνη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες
Ποιοι είναι οι «άτακτοι»; 25.12.25

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έφτασε την εορταστική του καμπάνια για μαζικές απελάσεις σε νέο επίπεδο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με AI και μετατρέπει τον Άγιο Βασίλη σε πράκτορα της ICE

Σύνταξη
Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα
Βατικανό 25.12.25

Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα

Ο Λέων, που γιορτάζει τα πρώτα του Χριστούγεννα μετά την εκλογή του, έχει ένα πιο ήσυχο, διπλωματικό στυλ από τον προκάτοχό του και συνήθως αποφεύγει να κάνει πολιτικές αναφορές στα κηρύγματά του

Σύνταξη
Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών
Στη γενέτειρα του Χριστιανισμού 25.12.25

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Λιγότεροι από 50.000 χριστιανοί ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη, υπό την απειλή της παράνομης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ
Αστυνομία μετανάστευσης 25.12.25

ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ

Σύνταξη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Κόσμος 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet

Σύνταξη
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση
Σούπερ Εργολάβος 25.12.25

Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση

Μπορεί δέκα χρόνια μετά η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 να ανήκει στην ιστορία, αλλά κάποιοι αναπολούν εκείνες τις εποχές, καθώς έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στη συνεργασία του κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»
Οικονομική πίεση 25.12.25

«Καραντίνα» επιβάλλει στη Βενεζουέλα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εστιάζει αρχικά «στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις», στη Βενεζουέλα, δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος, παρότι «οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν».

Σύνταξη
Σενεγάλη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους με μετανάστες
Μετανάστες 25.12.25

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν παράτυποι μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Σενεγάλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Γιατί οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη
Κόσμος 25.12.25

Γιατί οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη;

Οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται όλο και περισσότερο σε drones, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικές εικόνες και σάρωση με λέιζερ, για να διαχειρίζονται τα χωράφια τους πιο αποτελεσματικά

Σύνταξη
Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία
«Holm Sound» 25.12.25

Μουσικό ντουέτο - H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, διοργάνωσε την πέμπτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καζακστάν: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία – Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες ζητούν δικαιοσύνη
Στο Καζακστάν 25.12.25

«Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι»: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία - Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες ζητούν δικαιοσύνη

Ο χρόνος στο Ακτάου του Καζακστάν μοιάζει να έχει παγώσει – Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της αεροπορικής τραγωδίας με τους 38 νεκρούς συνεχίζουν να περιμένουν δικαιοσύνη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
Euroleague 25.12.25

Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει τα θέματα του με τον Μασιούλις όπως φάνηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και σε συνάρτηση με τους όρους του συμβολαίου του αναμένεται να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague.

Σύνταξη
Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25.12.25

Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Οι διπλωματικές επαφές του πρωθυπουργού από το 2019 Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Από το Λευκό Οίκο στο Σότσι και από τη Χειμάρρα στη Διακήρυξη των Αθηνών και την Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες
Ποιοι είναι οι «άτακτοι»; 25.12.25

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έφτασε την εορταστική του καμπάνια για μαζικές απελάσεις σε νέο επίπεδο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με AI και μετατρέπει τον Άγιο Βασίλη σε πράκτορα της ICE

Σύνταξη
Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα
Βατικανό 25.12.25

Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα

Ο Λέων, που γιορτάζει τα πρώτα του Χριστούγεννα μετά την εκλογή του, έχει ένα πιο ήσυχο, διπλωματικό στυλ από τον προκάτοχό του και συνήθως αποφεύγει να κάνει πολιτικές αναφορές στα κηρύγματά του

Σύνταξη
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών
Ελλάδα 25.12.25

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

Οργισμένο ήταν το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας - Στοχοποίησε ξανά τις γυναίκες και κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα

Σύνταξη
Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών
Στη γενέτειρα του Χριστιανισμού 25.12.25

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Λιγότεροι από 50.000 χριστιανοί ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη, υπό την απειλή της παράνομης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

