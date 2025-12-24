Άγιος Βασίλης: Πού βρίσκεται; Δείτε live το ταξίδι του σε όλο τον κόσμο
Η υπηρεσία NORAD, η οποία είναι υπεύθυνη για την προστασία του εναέριου χώρου της Βόρειας Αμερικής, παρακολουθεί για 70η χρονιά φέτος το μαγικό ταξίδι που κάνει ο Άγιος Βασίλης.
Καθώς η Παραμονή των Χριστουγέννων απέρχεται, μια ερώτηση κυριαρχεί στο μυαλό κάθε παιδιού (και πολλών ενηλίκων): Πού βρίσκεται ο Άγιος Βασίλης;
Ευτυχώς, η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει ακριβείς απαντήσεις. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τόσο η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) όσο και η Google έχουν ενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού τους, επιτρέποντας σε οικογένειες να παρακολουθούν το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη καθώς κάνει το ταξίδι του σε όλο τον κόσμο για να παραδώσει δώρα.
Άγιος Βασίλης: Live το ταξίδι του:
Η υπηρεσία NORAD, η οποία είναι υπεύθυνη για την προστασία του εναέριου χώρου της Βόρειας Αμερικής, παρακολουθεί το ταξίδι του Άγιου Βασίλη για 70η χρονιά φέτος.
Όλα ξεκίνησαν το 1955 λόγω ενός τυπογραφικού λάθους σε μια εφημερίδα, που προέτρεπε τα παιδιά να καλέσουν τον Άγιο Βασίλη, αλλά έδινε κατά λάθος το απόρρητο νούμερο της Διοίκησης Αεράμυνας. Ο αξιωματικός υπηρεσίας, Συνταγματάρχης Χάρι Σουπ, «έπαιξε το παιχνίδι» και άρχισε να δίνει αναφορές για την τοποθεσία του Άγιου Βασίλη στα παιδιά που καλούσαν.
Και κάπως έτσι γεννήθηκε μια παράδοση, ενώ με τα χρόνια η NORAD δημιούργησε ειδική τηλεφωνική γραμμή, στελεχωμένη από εθελοντές.
Τα παιδιά του Σουπ λένε ότι ο πατέρας τους δέχθηκε επιστολές από όλο τον κόσμο που τον ευχαριστούσαν για το χιούμορ του και για την αρχή μιας παράδοσης που αγαπήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους.
Το 1958, η Βορειοαμερικανική Διοίκηση Αεροπορικής Άμυνας (NORAD) ανέλαβε την ευθύνη για την παρακολούθηση του Άγιου Βασίλη.
- Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
- Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
- Η Παπαμιχαήλ και το όνειρο της συμμετοχής στο κυρίως ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν
- Νιγηρία: Έκρηξη σε τζαμί στην πόλη Μαϊντουγκούρι – Τουλάχιστον επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες
- Ο κύκλος εργασιών της παραγωγής ασφαλίστρων το δεκάμηνο του 2025 – Πώς κινήθηκαν οι επιμέρους κλάδοι
- Αυτό είναι το πιο μοναχικό μέρος στη Γη – Πού κατατάσσεται η Ελλάδα;
- Ο Άρης Betsson μοίρασε δώρα και χαμόγελα στα παιδιά της κλινικής «Άγιος Λουκάς»
- Σιβηρία: Η περιοχή με τη χαμηλότερη θερμοκρασία την παραμονή των Χριστουγέννων στη Γη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις