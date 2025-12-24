Καθώς η Παραμονή των Χριστουγέννων απέρχεται, μια ερώτηση κυριαρχεί στο μυαλό κάθε παιδιού (και πολλών ενηλίκων): Πού βρίσκεται ο Άγιος Βασίλης;

Ευτυχώς, η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει ακριβείς απαντήσεις. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τόσο η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) όσο και η Google έχουν ενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού τους, επιτρέποντας σε οικογένειες να παρακολουθούν το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη καθώς κάνει το ταξίδι του σε όλο τον κόσμο για να παραδώσει δώρα.

Άγιος Βασίλης: Live το ταξίδι του:

Η υπηρεσία NORAD, η οποία είναι υπεύθυνη για την προστασία του εναέριου χώρου της Βόρειας Αμερικής, παρακολουθεί το ταξίδι του Άγιου Βασίλη για 70η χρονιά φέτος.

Όλα ξεκίνησαν το 1955 λόγω ενός τυπογραφικού λάθους σε μια εφημερίδα, που προέτρεπε τα παιδιά να καλέσουν τον Άγιο Βασίλη, αλλά έδινε κατά λάθος το απόρρητο νούμερο της Διοίκησης Αεράμυνας. Ο αξιωματικός υπηρεσίας, Συνταγματάρχης Χάρι Σουπ, «έπαιξε το παιχνίδι» και άρχισε να δίνει αναφορές για την τοποθεσία του Άγιου Βασίλη στα παιδιά που καλούσαν.

Και κάπως έτσι γεννήθηκε μια παράδοση, ενώ με τα χρόνια η NORAD δημιούργησε ειδική τηλεφωνική γραμμή, στελεχωμένη από εθελοντές.

Τα παιδιά του Σουπ λένε ότι ο πατέρας τους δέχθηκε επιστολές από όλο τον κόσμο που τον ευχαριστούσαν για το χιούμορ του και για την αρχή μιας παράδοσης που αγαπήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους.

Το 1958, η Βορειοαμερικανική Διοίκηση Αεροπορικής Άμυνας (NORAD) ανέλαβε την ευθύνη για την παρακολούθηση του Άγιου Βασίλη.