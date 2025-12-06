Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Ένα γιγαντιαίο χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο με κόκκινα και χρυσά στολίδια στέκεται στην πόλη της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη για πρώτη φορά από το 2022.

Η παλαιστινιακή πόλη, που τιμάται από τους χριστιανούς ως ο τόπος γέννησης του Ιησού, είχε αποφύγει τις δημόσιες χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς ο πόλεμος μαίνονταν στη Γάζα.

Ωστόσο, καθώς η επισφαλής εκεχειρία στη Γάζα εισέρχεται στον δεύτερο μήνα της, η πόλη πραγματοποίησε τελετή το βράδυ του Σαββάτου, φωτίζοντας το 20μετρο δέντρο στην άκρη της πλατείας Μανγκέρ, όπως μετέφερε το Reuters από τη Βηθλεέμ.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι από όλη τη Δυτική Όχθη και κατεχόμενες περιοχές γέμισαν την πλατεία, ξεσπώντας σε επευφημίες όταν τα φώτα του δέντρου άναψαν λίγο πριν τις 8 μ.μ. «Ήρθαμε να γιορτάσουμε, να δούμε και να απολαύσουμε, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια δεν είχαμε την ευκαιρία», είπε η Ράντα Μπσουλ, μια 67χρονη Παλαιστίνια από τη Χάιφα.

Χριστουγεννιάτικη χαρά στη Βηθλεέμ μετά από 2 χρόνια

Αν και η Γάζα απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Βηθλεέμ, ο πόλεμος έχει επηρεάσει οδυνηρά τους Παλαιστινίους στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη. Πολλοί έχουν συγγενείς και φίλους στη Γάζα, και ο πόλεμος έχει καταστρέψει τον τουρισμό, στον οποίο βασίζεται η οικονομία της Βηθλεέμ.

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν «σαν κόλαση», είπε ένας καταστηματάρχης της Βηθλεέμ που πουλάει αναμνηστικά, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος λόγω φόβου για αντίποινα από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε» πρόσθεσε, περιγράφοντας την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και την αυστηροποίηση των ισραηλινών περιορισμών στην κυκλοφορία των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Η Δυτική Όχθη ζει το δικό της δράμα

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ έχει εγκαταστήσει νέα στρατιωτικά σημεία ελέγχου σε ολόκληρη την επικράτεια και ορισμένες παλαιστινιακές κοινότητες έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί με πύλες και οδοφράγματα.

Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους από τις ισραηλινές δυνάμεις που εξαπολύουν επιθέσεις σε πόλεις της βόρειας Δυτικής Όχθης από την αρχή του έτους.

Αν και η εκεχειρία ισχύει επίσημα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα αεροπορικές επιδρομές, τις οποίες δικαιολογεί ως απάντηση σε επιθέσεις ή ως καταστροφή υποδομών των μαχητών.

Ελπίζουν τα Χριστούγεννα να φέρουν χαρά στη Γάζα

«Καθώς η Βηθλεέμ ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της, η βαθιά οδύνη που βιώνει ο λαός μας στη Γάζα δεν φεύγει από τις καρδιές μας», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Καναουάτι.

«Η πληγή της Γάζα είναι και δική μας πληγή, ο λαός της Γάζα είναι και δικός μας λαός, και το φως των Χριστουγέννων δεν έχει νόημα αν πρώτα δεν αγγίξει τις καρδιές των παθόντων και των καταπιεσμένων σε όλη την Παλαιστίνη» πρόσθεσε.

Στη Βηθλεέμ, οι Παλαιστίνιοι δήλωσαν ότι ελπίζουν ότι τα Χριστούγεννα και η νέα χρονιά θα φέρουν ειρήνη μετά από δύο χρόνια που κάποιοι περιέγραψαν ως «αγωνία και πόνο». Ελπίζουν ότι η τελετή του Σαββάτου θα φέρει λίγη χαρά σε όσους υποφέρουν στη Γάζα.

«Ψάχνουμε για ελπίδα», δήλωσε η Ντιάνα Μπαμπούς, μια Παλαιστίνια 50 ετών από τη Βηθλεέμ. «Ελπίζουμε ότι, από αυτή τη στιγμή, θα επικρατήσει η ειρήνη. Ελπίζουμε να έχουμε ειρήνη και ευημερία».

Σε αντίθεση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο στη Γάζα, δεν υπήρξαν πυροτεχνήματα μετά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, μια σοβαρή αναφορά στην αβεβαιότητα του μέλλοντος. «Είναι τρομακτικό γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι», είπε ο Μπσουλ από τη Χάιφα.