Αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Από τα Χριστούγεννα με βροχές στην «ψυχρή» και χιονισμένη Πρωτοχρονιά

Αν η παραμονή και ανήμερα τα Χριστούγεννα κύλισαν με βροχερό καιρό, χωρίς κρύο και χιόνια, όλα δείχνουν ότι το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Ειδικότερα, μπορεί οι μέρες μετά τα Χριστούγεννα να είναι λίγο βελτιωμένες, καθώς εξασθένισαν οι βροχές, ωστόσο προς το τέλος του μήνα θα υπάρξει επιδείνωση των φαινομένων.

Όπως προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου, η Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 θα κυλήσουν με βελτιωμένο καιρό, από τις 28 το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει.

«Στις 28 με 29, πιθανόν και στις 30 του μήνα δεν αποκλείεται να περάσει γρήγορα από τη χώρα ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο μπορεί να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο – κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα», επεσήμανε στην πρόγνωσή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Καταλήγοντας, ο προγνώστης καιρού μίλησε για τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που κάνουν λόγο για «κατεβασιές» αρκετά κρύου αέρα από τα βόρεια την Πρωτοχρονιά, ενώ θα υπάρχουν και κάποια χιονοχαμηλά που θα κατεβαίνουν από βορρά προς νότο.

«Από τις 28 έως τις 31 υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στα κεντρικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα της ηπείρου, ακόμα και στα Βαλκάνια και τις περιοχές της βόρειας Ελλάδας» υπογράμμισε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Δείτε το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου:

Η πρόγνωση Κολυδά για την Πρωτοχρονιά

Τα προγνωστικά για τον καιρό μέχρι και την Πρωτοχρονιά έδωσε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Χ.

Οι εκτιμήσεις του μετεωρολόγου αφορά στο διάστημα από σήμερα Χριστούγεννα, μέχρι και το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι πιο δύσκολες καιρικά ημέρες είναι τα διήμερα Παρασκευή-Σάββατο 26 και 27 Δεκεμβρίου και Παρασκευή-Σάββατο 2 και 3 Ιανουαρίου.

Δείτε το βίντεο του Θοδωρή Κολυδά: