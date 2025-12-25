Σε Αιγαίο και Ιόνιο οι ισχυρότερες βροχές του διημέρου
Μεγάλα ύψη βροχής στα νησιά του Αιγαίου και στο Ιόνιο την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων – Σύμφωνα με το Meteo 109 σταθμοί κατέγραψαν συνολικό ύψος βροχής πάνω από 40 χιλιοστά.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, καθώς επίσης και στο Ιόνιο.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στη Θάσο το προαναφερόμενο διήμερο έφτασε τα 120 mm (έως το απόγευμα των Χριστουγέννων), και ακολούθησαν Νεοχώρι Χαλκιδικής με 104 χιλιοστά και Φούρνοι με 102.
Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά 109 σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν ύψη βροχής πάνω από 40mm, ενώ ο αριθμός όσων κατέγραψαν πάνω από 20mm ήταν 237.
Υπενθυμίζεται ότι το 1mm βροχής αντιστοιχεί σε όγκο 1 λίτρου νερού σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου.
Δείτε το χάρτη αθροιστικού ύψους βροχής, με τα οκτώ μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής από την Τετάρτη 24/12 έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 25/12/2025, όπως καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr:
