Meteo: Μόλις το 1% της χώρας καλύπτεται με χιόνι – Κάτω από τον μέσο όρο της περασμένης τετραετίας
Σημαντικά χαμηλότερη η έκταση της χιονοκάλυψης στην Ελλάδα το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, αναφέρει το Meteo
Τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα για τη χιονοκάλυψη στη χώρα μας στις 17 Δεκεμβρίου δείχνουν ότι περίπου το 1% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας καλύπτεται από χιόνι, αναφέρει το Meteo. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 2004–2024 για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται, αριστερά, η χωρική κατανομή της χιονοκάλυψης, με τη χιονοσκεπή έκταση να αποτυπώνεται με λευκό χρώμα. Δεξιά, απεικονίζεται η χρονοσειρά των δορυφορικών καταγραφών της χιονοκάλυψης για τον φετινό χειμώνα (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή), σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μέσες ημερήσιες τιμές (λευκή γραμμή), οι οποίες υπολογίστηκαν από τα δεδομένα της περιόδου 2004–2024.
Η εικόνα της χιονοκάλυψης
