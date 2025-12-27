Τα Χριστούγεννα πέρασαν και οι προετοιμασίες για την Πρωτοχρονιά μπαίνουν στην τελική ευθεία. Το ερώτημα που απασχολεί πλέον όλους είναι με τι καιρό θα αποχαιρετήσουμε το 2025 και θα υποδεχθούμε τη νέα χρονιά.

Τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, το έντονο κρύο και οι ισχυροί άνεμοι, ενώ σήμερα, κατά τις απογευματινές ώρες, δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις ακόμη και στην Πάρνηθα.

Live η πορεία του καιρού

Από σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, έως και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα παρουσιάζει εναλλαγές, με γενικά καλές συνθήκες αλλά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Το GFS επιμένει και προβλέπει πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Οι άνεμοι θα πνέουν κατά διαστήματα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε χειμερινά επίπεδα, ενώ παγετός ενδέχεται να σημειώνεται τοπικά τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι την Πρωτοχρονιά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς καταγράφει και εξετάζει τα δεδομένα τριών βασικών προγνωστικών μοντέλων για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς.

Πρόκειται για τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF, ICON και GFS, δύο εκ των οποίων συμφωνούν πως έρχεται μεν κρύο, αλλά ήπιας μορφής, χωρίς ακραία φαινόμενα. Ωστόσο το GFS επιμένει και προβλέπει πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ολόκληρη η ανάρτηση Κολυδά για την Πρωτοχρονιά

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Το ECMWF και το ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και “μαζεμένο” σενάριο για την αλλαγή του χρόνου. Και τα δύο μοντέλα κρατούν τον κύριο όγκο της ψυχρής αέριας μάζας ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να παραμένουν κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας σε οριακή επιρροή. Σε αυτή τη λύση, τα φαινόμενα είναι περιορισμένα, εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες είναι χειμωνιάτικες αλλά χωρίς έντονη ψυχρή εισβολή ή εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά.

Αντίθετα, το GFS επιμένει σε ένα πιο “βαρύ” σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα», παρατηρεί ο έμπειρος μετεωρολόγος και συνεχίζει: «Σε αυτή την εκδοχή, το πεδίο ευνοεί πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, ειδικά για τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Είναι ένα σενάριο πιο επιθετικό, αλλά και πιο απομονωμένο σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα.

Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η ζυγαριά γέρνει προς τη λύση ECMWF–ICON, που δείχνει πιο συνεπή και λιγότερο ακραία εξέλιξη. Το GFS δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά φαίνεται να αποτελεί το «ψυχρό άκρο» του φάσματος, κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα αλλά δεν το καθιστά το επικρατέστερο σενάριο. Όπως συχνά συμβαίνει σε αλλαγές χρονιάς, μικρές μετατοπίσεις στα ανώτερα γεωδυναμικά πεδία θα κρίνουν αν θα επικρατήσει ένας απλώς χειμωνιάτικος καιρός ή αν θα δούμε τελικά μια πιο δυναμική, χειμωνιάτικη παρένθεση.

Χρειαζόμαστε ακόμα 2-3 μέρες για να δούμε μια καλύτερη επιχειρησιακή εκτίμηση για την Πρωτοχρονιά. Χρόνια Πολλά.

Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025

Στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στην Κρήτη και τις Σποράδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βορειοανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-12-2025

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια όπου ενδέχεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια και ανατολικά πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.