Θύμα απατεώνων έπεσε ένας 98χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με πρόσχημα ότι κρατούν αιχμάλωτο τον γιο του, κατάφεραν να του αποσπάσουν 370 λίρες. Μάλιστα οι επιτήδειοι της πήραν σε δύο δόσεις, αφού αν και αρχικά τους έδωσε 246 λίρες, εκείνοι ζήτησαν και τις υπόλοιπες που είχε στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπερήλικας κατήγγειλε την απάτη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Όπως ισχυρίστηκε ο 98χρονος, η απάτη σε βάρος του εκτυλίχθηκε την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή στις 30 Δεκεμβρίου, όταν και δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος του είπε πως κρατά αιχμάλωτο τον γιο του και του ζήτησε αντάλλαγμα για τον αφήσει. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να του αποσπάσει 246 λίρες, τις οποίες ο 98χρονος παρέδωσε σε γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Σύμφωνα με το thestival, η δράση όμως των απατεώνων δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα δέχθηκε και δεύτερο τηλεφώνημα στο οποίο οι επιτήδειοι ζητούσαν και τις υπόλοιπες λίρες που έκρυβε στο σπίτι γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έβλεπε ξανά ζωντανό τον γιο του. Τελικά ο 98χρονος πείστηκε να τους παραδώσει άλλες 124 λίρες.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 98χρονου, οι δράστες του πήραν συνολικά 370 λίρες, 299 Αγγλίας και 71 Βελγίου με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η συνολική τους αξία αγγίζει τις 330.000 ευρώ. Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες.