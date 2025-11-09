Εξιχνιάστηκε απάτη με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού – Συνελήφθη 29χρονη που είχε πάρει 45.000 ευρώ
Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά δύο άτομα ενώ η 29χρονη κατηγορείται για απάτη σε ηλεκτρονικό κατάστημα
- Εξιχνιάστηκε απάτη με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού – Συνελήφθη 29χρονη που είχε πάρει 45.000 ευρώ
- Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
- Ο Όρμπαν, ο Τραμπ και η πιθανή κερδοσκοπική επίθεση στην Ουγγαρία
- Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, περίπτωση απάτης με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν, το απόγευμα της Τρίτης (4/11), ένας 39χρονος και μία 29χρονη, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και ψευδή αναφορά.
Παρίστανε την υπάλληλο
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον περασμένο Αύγουστο, η 29χρονη ήρθε σε επικοινωνία με τους παθόντες όπου τους παρουσιάστηκε ως εργαζόμενη σε εταιρεία με αντικείμενο τους πλειστηριασμούς ακινήτων και τους έπεισε να της παραδώσουν χρηματικό ποσό άνω των 45.000 ευρώ προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση ακινήτου μετά από πλειστηριασμό.
Άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μόλις έλαβε γνώση για την περίπτωση απάτης, οργάνωσε νέα οικονομική συναλλαγή μεταξύ των παθόντων και της 29χρονης, όπου το μεσημέρι της Τρίτης (4/11), τη συνέλαβαν μόλις παρέλαβε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.
Πλήθος αγορών άνω των 15.000 ευρώ
Στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία της εντόπισαν και συνέλαβαν τον 39χρονο καθώς δήλωσε ψευδώς ότι διαμένει μόνος ενώ εντός ντουλάπας της οικίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αποδείξεων αγορών ηλεκτρονικών ειδών και ειδών σπιτιού και ένδυσης, με ποσά άνω των 15.000 ευρώ.
Επιπρόσθετα, εξιχνιάστηκε και άλλη περίπτωση απάτης όπου η 29χρονη παρέλαβε προϊόντα από ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να καταβάλει το ανάλογο χρηματικό ποσό.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Χωρίς μετρό από Δευτέρα η Θεσσαλονίκη – Πότε ανοίγει ξανά
- Μπολόνια – Νάπολι 2-0: Χαμός στην κορυφή της Serie A
- Ο φόβος επιστρέφει στην αγορά των junk bonds
- LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε
- Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό
- LIVE: Ατρόμητος – Βόλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις