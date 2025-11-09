Εξιχνιάστηκε απάτη με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού – Συνελήφθη 29χρονη που είχε πάρει 45.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, περίπτωση απάτης με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, το απόγευμα της Τρίτης (4/11), ένας 39χρονος και μία 29χρονη, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και ψευδή αναφορά.

Παρίστανε την υπάλληλο

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον περασμένο Αύγουστο, η 29χρονη ήρθε σε επικοινωνία με τους παθόντες όπου τους παρουσιάστηκε ως εργαζόμενη σε εταιρεία με αντικείμενο τους πλειστηριασμούς ακινήτων και τους έπεισε να της παραδώσουν χρηματικό ποσό άνω των 45.000 ευρώ προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση ακινήτου μετά από πλειστηριασμό.

Άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μόλις έλαβε γνώση για την περίπτωση απάτης, οργάνωσε νέα οικονομική συναλλαγή μεταξύ των παθόντων και της 29χρονης, όπου το μεσημέρι της Τρίτης (4/11), τη συνέλαβαν μόλις παρέλαβε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Πλήθος αγορών άνω των 15.000 ευρώ

Στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία της εντόπισαν και συνέλαβαν τον 39χρονο καθώς δήλωσε ψευδώς ότι διαμένει μόνος ενώ εντός ντουλάπας της οικίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αποδείξεων αγορών ηλεκτρονικών ειδών και ειδών σπιτιού και ένδυσης, με ποσά άνω των 15.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, εξιχνιάστηκε και άλλη περίπτωση απάτης όπου η 29χρονη παρέλαβε προϊόντα από ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να καταβάλει το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.