Ηράκλειο: Εξιχνιάσθηκαν επτά περιπτώσεις απάτης – Τέσσερις συλλήψεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, στις 29 και 30 Αυγούστου άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στο Ηράκλειο και κατάφεραν να ξεγελάσουν ορισμένους από αυτούς
Εξιχνιάσθηκαν επτά περιπτώσεις απάτης στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί μεταξύ των οποίων και ανήλικος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα και παρουσιαζόμενοι ως λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Επιχείρησης με αποτέλεσμα να είχαν αποσπάσει κοσμήματα και χρήματα συνολικής αξίας άνω των 82.500 ευρώ.
Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση των συγκεκριμένων περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης εκ των οποίων πέντε τετελεσμένες και δύο απόπειρες στο Ηράκλειο.
Σε πέντε περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν τα θύματά τους οι επιτήδειοι στο Ηράκλειο
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, στις 29 και 30 Αυγούστου άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου παρουσιαζόμενοι ως λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Επιχείρησης και με πρόφαση οικονομικών ευεργετημάτων, κατάφεραν σε πέντε περιπτώσεις να πείσουν τα θύματά τους να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα συνολικής αξίας 82.680 ευρώ.
Από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί μεταξύ των οποίων και ανήλικος και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτες. Επίσης συνελήφθη η κηδεμόνας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
