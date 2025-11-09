Θύμα διαδικτυακής απάτης έχασε 40.000 ευρώ – Έκαναν «φτερά» από «μαϊμού» επένδυση στο Facebook

Σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου κάθε χρήστης αντιμετωπίζεται ως πιθανό προϊόν, κολοσσοί όπως η Meta φαίνεται να θεωρούν τις διαδικτυακές απάτες πηγή εσόδων, επιλέγοντας να κάνουν τα «στραβά μάτια».

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Reuters, η Meta —μητρική εταιρεία του Facebook και του WhatsApp— αντλεί περίπου το 10% των συνολικών εσόδων της, ή περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, από διαφημίσεις που αφορούν απάτες και απαγορευμένα προϊόντα.

Μόνο από διαφημίσεις για απάτες με κρυπτονομίσματα, παράνομα καζίνο και δήθεν θεραπείες, η εταιρεία προβάλλει καθημερινά 15 δισεκατομμύρια καταχωρίσεις «υψηλού κινδύνου», για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις απάτης, όπως δείχνει έγγραφο του Δεκεμβρίου 2024. Από αυτή την κατηγορία διαφημίσεων, η Meta κερδίζει περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Στην πράξη, οι τακτικές αυτές επιτρέπουν στους απατεώνες όχι μόνο να συνεχίζουν ανενόχλητοι τη δράση τους, αλλά και να ευδοκιμούν σε πλατφόρμες όπως το Facebook.

Έχασε 40.000 από «επενδυτική» στο Facebook

Στη χώρα μας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από διαφημίσεις-απάτες, που προωθούν παράνομα προϊόντα, ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες ή ανύπαρκτα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Θύμα μιας τέτοιας απάτης, που έχασε 40.000 ευρώ από «μαϊμού» επενδυτική εταιρεία διαφημιζόμενη στο Facebook, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Ξεκίνησα με διαδικτυακή πλατφόρμα brokers και ξεκινήσαμε κανονικά τις συναλλαγές. Αποδείχθηκε ότι όλο αυτό ήταν εικονικό. Πέσαμε θύματα αυτής της διαδικτυακής απάτης, όπως την ονομάζουμε. Έχουμε καταθέσει και μήνυση και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος. Υπάρχουν κατά κόρον και διαφημίσεις παντού και σε ιστοσελίδες και στο Facebook», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε ότι έχασε 40.000 ευρώ: «Εγώ την ευθύνη την ρίχνω περισσότερο στην τράπεζα γιατί η τράπεζα έχει τα χρήματά μου και είναι υποχρεωμένη να με προστατέψει».

«Όλα αυτά ξεκινούν με μια αθώα διαφήμιση και αυτό που κάνουν τα θύματα, πελάτες των τραπεζών, είναι να κάνουν κλικ να δουν την διαφήμιση, εκεί λοιπόν οδηγούνται σε ένα αληθοφανέστατο site, επενδυτικό, αμέσως τους καλούν οι δράστες και τους πείθουν ότι θα βγάλουν χρήματα εύκολα… Οι δράστες εν γνώσει, όχι τόσο του Facebook, αλλά των τραπεζών», είπε η δικηγόρος, Άννα Μαρία Φίλιππα.