Meta Chat: Μια παλιά απάτη με νέο στιλ βγήκε πάλι στο Facebook

Μια ακόμα ψηφιακή απάτη ξεπήδησε από το Facebook της Meta και απειλεί να κλέψει προσωπικά δεδομένα από δεκάδες λογαριασμούς. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός είναι μια σκληρή πραγματικότητα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Ολόκληρες εταιρείες απατεώνων εργάζονται είτε για να κλέψουν προσωπικά δεδομένα και κωδικούς καρτών, είτε απλά για να κλειδώσουν έναν λογαριασμό και να ζητήσουν λύτρα.

Η νέα ψηφιακή απάτη αναφέρει πως αφορά μια ειδική ανακοίνωση από την Meta (Η μετάφραση του Special Announcement, σημάδι πως η απάτη έρχεται από το εξωτερικό). Αναφέρει πως ο λογαριασμός σας πρόκειται να υπαχθεί σε περιορισμούς, καθώς εντοπίστηκε ασυνήθιστη δραστηριότητα για πλαστοπροσωπία και παρενόχληση.

Η απάτη αναφέρει πως ο λογαριασμός σας κινδυνεύει και ζητούν την επιβεβαίωση πληροφοριών αλλιώς ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί όπως ακριβώς αναφέρει το ψευδεπίγραφο κείμενο.

Πως να μην πέσετε θύματα στην απάτη

Η απάτη κυκλοφορεί με δύο τρόπους: Ο ένας με ενεργό λινκ που εάν πατήσετε πέφτετε θύμα και θέτετε το τηλέφωνό και τον υπολογιστή σας σε κίνδυνο και ο νέος όπου αν απαντήσετε σας στέλνουν το λινκ σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι πως αν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα, η Meta επικοινωνεί από το Facebook με ειδοποιήσεις και όχι από την εφαρμογή του Messenger.

Προσπερνώντας αυτό, το μήνυμα σας έρχεται από κάποιον φίλο σας που έπεσε θύμα της ίδιας απάτης και το προφίλ του μετονομάστηκε σε «Meta Chat». Οπότε καλό είναι να μην διαγράψετε τον φίλο ή την φίλη σας, αλλά να διαγράψετε το μήνυμα. Ο λογαριασμός που ουσιαστικά χακάρεται μπορεί να επανέλθει, οπότε αν διαγράψετε τον χρήστη, θα χάσετε την επαφή με τον φίλο σας.

Στο στήσιμό της είναι η ίδια απάτη στο Messenger με το «Meta Maganer» (αντί για Meta Manager), καθώς επιτίθεται στους χρήστες μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων. Όταν το προφίλ έχει χακαριστεί εμφανίζεται η φωτογραφία προφίλ με το μπλε σχέδιο σε λευκό κύκλο με το πράσινο tick. Τότε να είστε σίγουροι πως δεν αποτελεί

Αυτά τα μηνύματα προειδοποιούσαν επίσης για προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού και ζητούν επαλήθευση μέσω ενός ύποπτου URL, προκειμένου να παραπλανήσουν τους χρήστες να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους και πιθανώς κωδικούς. Μετά από τον λογαριασμό τους στέλνονταν αντίστοιχα μηνύματα σε άλλους ανυποψίαστους χρήστες της εφαρμογής.