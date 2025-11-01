science
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;
AI 01 Νοεμβρίου 2025 | 23:15

Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια μας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Spotlight

Το πλεονέκτημα της πληροφορίας που απολαμβάνουν οι έμποροι, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι μεσάζοντες έναντι των καταναλωτών αποτελεί στρέβλωση στον σύγχρονο καπιταλισμό που, συχνά κάνει κάποιους πλούσιους εις βάρος του λιγότερο ενημερωμένου -χωρίς δική του ευθύνη- κρίκου, που είναι ο τελικός αγοραστής.

Αυτή η ασυμμετρία πληροφόρησης μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί στον βαθμό που η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται κυρίαρχη και μπαίνει στην καθημερινότητα όλο και περισσότερων.

Από τα χρηματοοικονομικά και την ιατρική μέχρι τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η AI βελτιώνει ριζικά την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές, αναγκάζοντας τους επιτήδειους είτε να συμμορφωθούν είτε να βρεθούν εκτός αγοράς. Η «οικονομία της απάτης», στην οποία οι εταιρείες επωφελούνται από την αδιαφάνεια, τη σύγχυση ή την αδράνεια, βρίσκει τον αντίπαλό της, γράφει χαρακτηριστικά ο Economist.

Η αλλαγή

Η εξαπάτηση των καταναλωτών με το πλεονέκτημα που έχει ο πωλητής έρχεται… από τα βάθη των αιώνων.

Το διαδίκτυο έχει, αναμφισβήτητα, κάνει λιγότερο εύκολη την εξαπάτηση των πελατών. Για παράδειγμα, πάροχοι δεδομένων οχημάτων δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον που θέλει ανα γοράσει ένα αυτοκίνητο, να ελέγξει το ιστορικό του και να έχει μια εικόνα πιο κοντά στην αλήθεια.

Ή οι οδηγοί ταξί δεν είναι εύκολο να κάνουν 10 κύκλους για να πάνε στον προορισμό του τον πελάτη, καθώς υπάρχουν εφαρμογές που δείχνουν με ακρίβεια τη διαδρομή.

Οι ιστότοποι κριτικών για εστιατόρια μπορεί να γλιτώσει τους τουρίστες από παγίδες.

«Η τελειότητα της πληροφορίας βρίσκεται σε άνοδο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος το 2007.

Παραμένει ισχυρή η εξαπάτηση

Βέβαια, ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών πέφτει θύμα απάτης, εάν λάβουμε υπόψη την έρευνα των Tyler Cowen και Alex Tabarrok, από το Πανεπιστήμιο George Mason, το 2015, σύμφωνα με την οποία περίπου το 25% των αμερικανικών καταναλωτικών δαπανών πηγαίνει σε αγαθά και υπηρεσίες με σοβαρές ασυμμετρίες πληροφόρησης, από την υγειονομική περίθαλψη έως τις ανακαινίσεις σπιτιών, έναντι 30% στις αρχές του 2000.

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Κτηματομεσίτες μισθώνουν ακίνητα με ελαττώματα που γίνονται εμφανή μόνο όταν ο ενοικιαστής έχει μετακομίσει.

Δικηγόροι παρέχουν κακές συμβουλές, αλλά οι πελάτες το ανακαλύπτουν όταν πια είναι πολύ αργά.

Γιατροί προσφέρουν την πιο ακριβή επιλογή θεραπείας.

Υπάλληλοι σε καίριες υπηρεσίες λαμβάνουν κάθε είδους αποφάσεις -από απροσδόκητες φορολογικές κυρώσεις έως την απόρριψη μιας αίτησης πολεοδομίας- που είναι δύσκολο να κατανοηθούν αν δεν είναι κάποιος ειδικός.

Το κόστος με αριθμούς

Μια εργασία που δημοσιεύθηκε το 2019 από το Journal of the American Medical Association διαπίστωσε ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας σπαταλούσε έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε «υπερβολική θεραπεία και φροντίδα χαμηλής αξίας».

Στην Αμερική οι αγορές απάτης μπορεί να επιβαρύνουν τους καταναλωτές με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολαρίων ετησίως.

Μια μελέτη που ανατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βρετανία το 2024 εκτίμησε ότι οι πολίτες έχασαν χρήματα αξία του 2,5% του ΑΕΠ ετησίως ως αποτέλεσμα της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που ήταν κακής ποιότητας ή ελαττωματικά.

Ερευνες

Μπορεί τα στοιχεία για το πώς ενδυναμώνονται οι καταναλωτές που κάνουν χρήση της AI να μην είναι πολλά, είναι, όμως, ενδεικτικά.

Για παράδειγμα το πείραμα του Ryan Shea και της ομάδας του στο Πανεπιστήμιο Columbia, που αφορούσε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ενοικιάσεις διαμερισμάτων κατέδειξε ότι οι χρήστες που αλληλεπιδρούν με ένα μοντέλο AI «βελτίωσαν σημαντικά την απόδοση των διαπραγματεύσεών τους».

Νέα έρευνα του Minkyu Shin του Πανεπιστημίου City του Χονγκ Κονγκ και των συναδέλφων του, ανέλυσε πάνω από 1 εκατομμύριο καταγγελίες στο Γραφείο Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτών της Αμερικής, διαπιστώνοντας ότι το 49% των καταγγελιών που υποστηρίχθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκαν λύση στο πρόβλημά τους έναντι 40% των καταγγελιών που συντάχθηκαν από ανθρώπους.

Μια έρευνα της Clio, μιας εταιρείας λογισμικού, διαπιστώνει ότι πάνω από τους μισούς καταναλωτές έχουν χρησιμοποιήσει ή θα χρησιμοποιούσαν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να απαντήσουν σε ένα νομικό ερώτημα. «Ο νέος κανόνας είναι ότι η Γενιά Ζ δεν θα αγοράσει αυτοκίνητο χωρίς να ολοκληρώσει πρώτα τη σύμβαση μέσω του ChatGPT», σημειώνει το Financial Dystopia, ένας δημοφιλής λογαριασμός στο X.

Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν chatbots για να λάβουν αποζημίωση. Μια πρόσφατη εργασία του Weixin Liang του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και άλλων, διαπίστωσε ότι μέχρι τα τέλη του 2024, περίπου το 18% των παραπόνων των καταναλωτών αφορούσαν γραφή με τη βοήθεια LLM. Η Τεχνητή Νοημοσύνη «θα βοηθήσει άτομα που δεν είχαν το προνόμιο να λάβουν πολύ καλές συμβουλές να λάβουν… εξαιρετικές συμβουλές», υποστηρίζει ο Bret Taylor, πρόεδρος της OpenAI που δημιούργησε το ChatGPT.

Πηγή: ΟΤ

Επιμέλεια: Μελίνα Ζιάγκου

