Τραγωδία στην Εύβοια: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Σοκ προκαλεί στην Εύβοια η είδηση του εντοπισμού νεκρού άνδρα μέσα στο σπίτι του.
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 3, Ιανουαρίου στην Εύβοια, όπου εντοπίστηκε νεκρός άντρας μέσα στο σπίτι του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε οικία σε περιοχή της Χαλκίδας.
Ο άτυχος άνδρας φέρεται να είχε αρκετές ημέρες να δώσει σημάδια ζωής, γεγονός που ανησύχησε τους οικείους του, οι οποίοι και ειδοποίησαν τις Αρχές.
Δεν είχε δώσει σημεία ζωής
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εισήλθαν στην κατοικία, όπου και εντόπισαν τον άνδρα νεκρό.
Πληροφορίες θέλουν τον άντρα να εντοπίστηκε μέσα σε υπόγειο και οι έρευνες ξεκίνησαν όταν η γυναίκα του ανησύχησε, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής και ενημέρωσε τις αρχές.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από την Αστυνομία, ενώ αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση και η ιατροδικαστική εξέταση.
