Νεκρός εντοπίστηκε ένας εκ των τεσσάρων αγνοουμένων μεταναστών στη Σάμο
Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό 26 αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, οι οποίοι ανέφεραν την ύπαρξη τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Σάμου
Νεκρός ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το λιμενικό σώμα.
Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού ανοικτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος – ελληνικής ακτοφυλακής, ενός ελικοπτέρου αλλά και ιδιωτικού σκάφους, καθώς και στελεχών του λιμενικού που επιχειρούν από ξηράς.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.
