Για περισσότερες από δύο εβδομάδες ήταν νεκρός ο άτυχος άνδρας που εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη δίπλα στα βράχια στη θάλασσα της περιοχής Πευκάκια στον Βόλο.

Αναμένονται περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πνιγμό ή παθολογικά αίτια

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου και σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας άνω των 60 χρόνων.

Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατος του άνδρα φαίνεται να επήλθε πριν από 15 ημέρες. Ωστόσο, για να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για πνιγμό ή κατέληξε από παθολογικά αίτια ή υποθερμία μέσα στο νερό, θα χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Η ταυτοποίησή του θα γίνει μέσω DNA.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η σορός – που βρέθηκε μπρούμυτα στη θάλασσα, πιασμένη στα βράχια – δεν αποκλείεται να ανήκει σε 72χρονο του οποίου η εξαφάνιση δηλώθηκε από τους οικείους του στην Ηλεία τον περασμένο Μάιο, εάν και μεσολαβεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τον εντοπισμό της σορού, αναφέρει η ίδια πηγή.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν ώστε να καταγραφεί που βρισκόταν τους προηγούμενους μήνες και υπό ποιες συνθήκες κατέληξε στον Βόλο. Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή και ευρύτερα στη Μαγνησία δεν έχει δηλωθεί καμία εξαφάνιση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού μετά τον εντοπισμό της σορού

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Βόλου από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) για τον εντοπισμό μίας σορού άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» του λιμένα Βόλου.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ». Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.