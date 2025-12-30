Source: tovima.com
Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026
Greece’s 2026 public holiday calendar offers only three long weekends and one four-day Easter break, with several major holidays falling on weekends resulting in a mixed outlook for workers, travelers and families planning time off
- Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
- «Η σέξι εμφάνιση... θα πρέπει να εξαιρεθεί» - Σάλος με σχόλιο του Μασκ για 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση
- Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητηρίαση σε δείπνο και πέθαναν
- Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου
Most months in Greece include at least one public holiday, giving workers a chance to slow down, rest or travel. In 2026, however, opportunities for extended breaks will be limited, as only a handful of holidays create long weekends.
According to the official calendar, 2026 will feature just three long weekends and one four-day break, centered on Easter. Several widely celebrated holidays, including August 15 and the second day of Christmas, fall on Saturdays, eliminating the possibility of additional time off for many employees.
The Three Long Weekends of 2026
Only three public holidays in 2026 create classic three-day weekends:
- Feb. 21–23: Clean Monday (Kathara Deftera), marking the start of Lent
- May 1–3: Labor Day, which falls on a Friday
- May 30–June 1: Holy Spirit Monday, traditionally associated with early summer getaways, as it offers the first long weekend of the summer season.
The Only Four-Day Break: Easter
The sole four-day break of the year comes during Greek Orthodox Easter, which falls in April:
April 10–13: Good Friday, Holy Saturday, Easter Sunday, Easter Monday
Easter remains the most significant religious holiday in Greece and traditionally provides the longest continuous break for travel and family gatherings.
January
- New Year’s Day: Thursday, Jan. 1
- Epiphany: Tuesday, Jan. 6
February
- Clean Monday: Monday, Feb. 23
March
- Annunciation of the Virgin Mary & Greek Independence Day: Wednesday, March 25
April
- Good Friday: Friday, April 10
- Easter Sunday: Sunday, April 12
- Easter Monday: Monday, April 13
May
- Labor Day: Friday, May 1
June
- Holy Spirit Monday: Monday, June 1
August
- Dormition of the Virgin Mary: Saturday, Aug. 15
October
- Ohi Day (National Anniversary): Wednesday, Oct. 28
December
- Christmas Day: Friday, Dec. 25
- Second Day of Christmas: Saturday, Dec. 26
- ΑΑΔΕ: Προσωρινό λουκέτο σε δεκάδες ψηφιακές υπηρεσίες – Ποιες εφαρμογές βγαίνουν εκτός λειτουργίας
- Μεντβέντεφ: Ο Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του μετά την επίθεση στον Πούτιν
- «Ο Λούκα Μόντριτς είναι η καλύτερη μεταγραφή φέτος»
- Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
- Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 60χρονος γιος της
- Βραζιλία: 37χρονος συμμετείχε σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού και πνίγηκε
- Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
- Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις