Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026

Most months in Greece include at least one public holiday, giving workers a chance to slow down, rest or travel. In 2026, however, opportunities for extended breaks will be limited, as only a handful of holidays create long weekends.

According to the official calendar, 2026 will feature just three long weekends and one four-day break, centered on Easter. Several widely celebrated holidays, including August 15 and the second day of Christmas, fall on Saturdays, eliminating the possibility of additional time off for many employees.

The Three Long Weekends of 2026

Only three public holidays in 2026 create classic three-day weekends:

Feb. 21–23: Clean Monday (Kathara Deftera), marking the start of Lent

May 1–3: Labor Day, which falls on a Friday

May 30–June 1: Holy Spirit Monday, traditionally associated with early summer getaways, as it offers the first long weekend of the summer season.

The Only Four-Day Break: Easter

The sole four-day break of the year comes during Greek Orthodox Easter, which falls in April:

April 10–13: Good Friday, Holy Saturday, Easter Sunday, Easter Monday

Easter remains the most significant religious holiday in Greece and traditionally provides the longest continuous break for travel and family gatherings.

Full List of Public Holidays in Greece for 2026

January

New Year’s Day: Thursday, Jan. 1

Epiphany: Tuesday, Jan. 6

February

Clean Monday: Monday, Feb. 23

March

Annunciation of the Virgin Mary & Greek Independence Day: Wednesday, March 25

April

Good Friday: Friday, April 10

Easter Sunday: Sunday, April 12

Easter Monday: Monday, April 13

May

Labor Day: Friday, May 1

June

Holy Spirit Monday: Monday, June 1

August

Dormition of the Virgin Mary: Saturday, Aug. 15

October

Ohi Day (National Anniversary): Wednesday, Oct. 28

December