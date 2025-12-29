newspaper
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Περαιτέρω αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 29 Δεκεμβρίου 2025 | 13:27

Περαιτέρω αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Σύμπραξη θεσμικών φορέων για την για τη στήριξη, την εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Σύνταξη
Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη στήριξη, την εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά θέατρα της χώρας και σταθερού πυλώνα πολιτισμού για την πόλη και τη μητροπολιτική περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Προγραμματική Σύμβαση έχει τετραετή διάρκεια, συνολικό προϋπολογισμό 3.380.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Πειραιά. Η σύμπραξη αυτή διαμορφώνει ένα συνεκτικό και σταθερό πλαίσιο συντονισμένων δράσεων, που ενισχύουν τον ρόλο του θεάτρου ως δυναμικού πυρήνα πολιτισμού, δημιουργίας και κοινωνικής συνοχής, τόσο για την πόλη του Πειραιά όσο και για τη μητροπολιτική περιοχή.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Με την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ενισχύουμε ουσιαστικά έναν από τους πλέον εμβληματικούς πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεν αποτελεί μόνο ένα ιστορικό κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής αξίας, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό πολιτισμού, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα, την ιστορία και τη σύγχρονη δυναμική της πόλης.

Η στρατηγική συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση διασφαλίζει τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την ποιότητα του καλλιτεχνικού προγραμματισμού του θεάτρου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη παραγωγών υψηλού επιπέδου, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών στον πολιτισμό. Στόχος μας είναι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να συνεχίσει να λειτουργεί ως ανοιχτός, σύγχρονος και συμπεριληπτικός πολιτιστικός χώρος, που στηρίζει τη νέα δημιουργία, καλλιεργεί τον διάλογο με την κοινωνία και συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η σύμπραξη των θεσμικών φορέων αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός, όταν σχεδιάζεται με συνέπεια και συνεργασία, μπορεί να αποτελεί ισχυρό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την ενίσχυση και αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά είναι μια πράξη ουσίας – μια κοινή δέσμευση ότι ο πολιτισμός χρειάζεται σχέδιο, συνέχεια και σταθερή στήριξη. Μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού και τον Δήμαρχο Πειραιά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια στρατηγική συνεργασία, ώστε να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ζωντανού κυττάρου πολιτισμού για την πόλη του Πειραιά και τη Μητροπολιτική Αττική μας. Γιατί για εμάς, στην Περιφέρεια Αττικής, ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια.

Είναι δημοκρατικό δικαίωμα και, ταυτόχρονα, μια επένδυση στην κοινωνική συνοχή, την παιδεία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας διεθνώς. Θέλουμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να παραμείνει ένας ανοιχτός και σύγχρονος χώρος, που παράγει έργο, καλλιεργεί τη συμμετοχή, δίνει βήμα στη δημιουργικότητα και φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στην τέχνη. Με συνέπεια και σταθερή συνεργασία με την Πολιτεία και τους Δήμους μας, στηρίζουμε τις πολιτιστικές υποδομές που κρατούν ζωντανή την ταυτότητα των γειτονιών μας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Εμβληματικό πολιτιστικό μνημείο

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε: «Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Πειραιά και την Περιφέρεια Αττικής για την τετραετή χρηματοδότηση του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά, αποτελεί μια ουσιαστική θεσμική εγγύηση για τη σταθερότητα, τη συνέχεια, την αναπτυξιακή του προοπτική και την καλλιτεχνική του ενίσχυση.Mε τη σύμβαση αυτή, διασφαλίζεται η δυνατότητα οργάνωσης ποιοτικών πολιτιστικών και επιστημονικών δράσεων, καθώς και η υλοποίηση δωρεάν εργαστηρίων, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό.

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι πως οι νόμοι βάση των οποίων καλείται να λειτουργήσει το Δημοτικό μας Θέατρο δεν συνάδουν με την σημερινή εποχή και με τη σύγχρονη καλλιτεχνική πραγματικότητα και η χρηματοδότηση συμβάλλει στο να καλύψει μέρος των κενών που δημιουργούνται ώστε να κρατήσει το Θέατρο το υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό του προφίλ. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ως εμβληματικό πολιτιστικό μνημείο και ζωντανός οργανισμός δημιουργίας, διαδραματίζει διαχρονικά καθοριστικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της πόλης του Πειραιά αλλά και της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Αττικής για τη σταθερή συνεργασία και τη στήριξή τους, οι οποίες μας επιτρέπουν να ενισχύουμε τον ρόλο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ως εμβληματικού πολιτιστικού θεσμού, ανοιχτού στην κοινωνία και με ουσιαστική συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και της χώρας».

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, αποτελεί η οργάνωση, ο συντονισμός, η υλοποίηση και η χρηματοδοτική και διοικητική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου και πολυεπίπεδου προγράμματος πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, καθώς και η διασφάλιση της εύρυθμης, απρόσκοπτης και βιώσιμης λειτουργίας του ως σύγχρονου και δυναμικού πολιτιστικού οργανισμού.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

  • τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την παρουσίαση καλλιτεχνικών δράσεων υψηλής ποιότητας στους τομείς του θεάτρου, της μουσικής, του χορού, του λόγου και των παραστατικών τεχνών γενικότερα, με έμφαση τόσο στην κλασική και σύγχρονη δραματουργία όσο και στη νέα καλλιτεχνική δημιουργία,
  • την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων, σεμιναρίων και δράσεων πολιτιστικής εκπαίδευσης για παιδιά, νέους, ενήλικες, επαγγελματίες του πολιτισμού και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής και της πρόσβασης στον πολιτισμό,
  • την υλοποίηση κοινωνικών και κοινοτικών δράσεων, καθώς και δράσεων εξωστρέφειας και διασύνδεσης του θεάτρου με την τοπική κοινωνία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους πολιτιστικούς φορείς και τα δίκτυα πολιτισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
  • τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και ερευνητικών δράσεων που αναδεικνύουν τη θεατρική ιστορία, τη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική και τον ρόλο των παραστατικών τεχνών στη σύγχρονη κοινωνία,
  • την κάλυψη και υποστήριξη των λειτουργικών, τεχνικών και οργανωτικών αναγκών του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών σε εξοπλισμό, τεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία και την ποιοτική υλοποίηση του καλλιτεχνικού του προγράμματος,
  • τη διασφάλιση της σταθερότητας και της συνέχειας του καλλιτεχνικού και διοικητικού προγραμματισμού του θεάτρου σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με στόχο την αναβάθμιση της πολιτιστικής του φυσιογνωμίας και την ενίσχυση του ρόλου του ως σημείου αναφοράς για την πόλη του Πειραιά και τη μητροπολιτική περιοχή.

*πηγή φωτογραφιών, Υπουργείο Πολιτισμού

Ομόλογα
