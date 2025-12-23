magazin
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ιβάνoφ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
inTickets 23 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

«Ιβάνoφ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η υπέροχη τραγικωμωδία του «Ιβάνοφ» του Τσέχοφ, από τις 23 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς καταπιάνεται για τέταρτη φορά με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα Άντον Τσέχοφ, διασκευάζοντας και σκηνοθετώντας την συγκλονιστική τραγικωμωδία του «Ιβάνοφ» για τη σύγχρονη σκηνή.

Ένα λαμπρό επιτελείο ηθοποιών με επικεφαλής τον Αργύρη Ξάφη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ζωντανεύει μια πολύχρωμη κοινωνική τοιχογραφία του περασμένου αιώνα, που παραμένει όμως συνταρακτικά επίκαιρη στη σημερινή εποχή.

Οδυνηρή κωμωδία και ξεκαρδιστικό δράμα συνδυάζονται ιδανικά σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο

Εκθέτει με τόλμη τα υπαρξιακά άγχη ενός κόσμου που προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από το τέλμα της αδιαφορίας και της αδράνειας.

Η παράσταση απογειώνεται με μουσική και τραγούδια ειδικά γραμμένα από τον Blaine L. Reininger του θρυλικού συγκροτήματος Tuxedo Moon και εκτελεσμένα από τον ίδιο αλλά και όλο τον θίασο.

Το έργο

Ο Ιβάνοφ δεν αναγνωρίζει πια τον εαυτό του. Νέος, ήταν γεμάτος ζωντάνια, ιδεολόγος και επαναστάτης, ήθελε να αγωνιστεί για μεταρρυθμίσεις, να καταπολεμήσει τον συντηρητισμό της επαρχίας. Τώρα όλη του η ενέργεια έχει εξατμιστεί, και ούτε ο ίδιος ξέρει γιατί.

Πριν από πέντε χρόνια παντρεύτηκε την Άννα, μια πλούσια Εβραία, που από αγάπη γι’ αυτόν, τα εγκατέλειψε όλα: την πίστη της, την κληρονομιά της, τους γονείς της.

Τότε την αγαπούσε κι εκείνος – πολύ. Τώρα, ακόμα και η αγάπη του για την Άννα έχει εξαφανιστεί – ο Ιβάνοφ δεν μπορεί πια ούτε να αγαπήσει.

Η Άννα έχει στο μεταξύ αρρωστήσει από φυματίωση, αλλά ο Ιβάνοφ δεν έχει χρήματα για τη θεραπεία της, είναι χρεωμένος μέχρι το λαιμό και του λείπει κάθε δύναμη να αλλάξει την κατάσταση.

Για να ξεφύγει από τον βούρκο που τον τραβά προς τα κάτω, επισκέπτεται κάθε βράδυ το σπίτι του παλιού του φίλου Λέμπεντεφ, όπου οργανώνονται τακτικά κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Ο «Ιβάνοφ» είναι το πρώτο έργο του Άντον Τσέχοφ

Η κόρη του Λέμπεντεφ, Σάσα, είναι νέα, παθιασμένη, ελεύθερο πνεύμα και ερωτευμένη με τον κατά δεκαπέντε χρόνια μεγαλύτερό της Ιβάνοφ. Είναι όμως πεπεισμένη ότι η αγάπη της για εκείνον θα τον αναστήσει και μαζί θα κατακτήσουν τον κόσμο από την αρχή.

Ένα χρόνο μετά, η Άννα έχει πια φύγει από τη ζωή και ο γάμος του νέου ζευγαριού ετοιμάζεται. Όμως κυκλοφορούν φήμες.

Όλοι πιστεύουν πως ο Ιβάνοφ με την τυχοδιωκτική συμπεριφορά του έστειλε συνειδητά τη γυναίκα του στον τάφο και ότι παντρεύεται τη Σάσα μόνο για την κληρονομιά της.

Ο ίδιος βρίσκει τον εαυτό του ανυπόφορο, αξιοθρήνητο και γελοίο.

Θέλει να ακυρώσει όλα τα σχέδια. Αλλά όταν αποτυγχάνει κι αυτή η προσπάθεια, του μένει μόνο μία τελευταία δυνατότητα, ώστε να μην καταστρέψει και τη ζωή της Σάσα.

Συντελεστές

Μετάφραση: Λεωνίδας Καρατζάς

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Blaine Reininger

Κίνηση: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Σχεδιασμός Video – Trailer: Παντελής Μάκκας

Στίχοι τραγουδιών: Γιάννης Χουβαρδάς, Blaine L. Reininger

Πρωταγωνιστούν:

Αργύρης Ξάφης

Γιάννης Νταλιάνης

Μαρία Σκουλά

Νίκος Χατζόπουλος

Θανάσης Δόβρης

Αλεξάνδρα Καζάζου

Κατερίνα Λυπηρίδου

Πηνελόπη Τσιλίκα

Χάρης Φραγκούλης

Νικόλας Χανακούλας

Ευάγγελος Βογιατζής

και ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Ελληνικό Χρηματιστήριο: Τι φέρνει η εποχή Euronext – Το τεχνολογικό hub, η νέα διοίκηση και οι αποδόσεις 

Ελληνικό Χρηματιστήριο: Τι φέρνει η εποχή Euronext – Το τεχνολογικό hub, η νέα διοίκηση και οι αποδόσεις 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;
Θρίλερ 23.12.25

Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;

Στο «Μόνος Στο Σπίτι» όλα μοιάζουν ακίνδυνα. Μέχρι να το δεις ως ενήλικας. Από σακιά τσιμέντου μέχρι ηλεκτροπληξία και φωτιά, οι «αστείες» παγίδες του Κέβιν θα ήταν ιατρικά καταστροφικές στην πραγματικότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν
«Αριστούργημα» 22.12.25

Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η «Οδύσσεια» σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν ακολουθεί τον βασιλιάς της Ιθάκης, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, κατά τον περιπετειώδη επαναπατρισμό του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη
Άλλο επίπεδο 22.12.25

Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη

Οποιοδήποτε άλλος σκηνοθέτης αν έβλεπα την ταινία του να έχει εισπράξεις 350 εκατ. δολάρια σε τρεις ημέρες, θα μιλούσε για μια τεράστια επιτυχία. Όχι όμως και ο Τζέιμς Κάμερον που περιμένει πολλά περισσότερα από το Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας
Culture Live 22.12.25

Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

Το ντοκιμαντέρ Melania, που ακολουθεί την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στον δρόμο προς την ορκωμοσία του 2025, αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη
Πρωτοπόρος 22.12.25

Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη

Ο Ίθαν Χοκ και η Αλεξάντρα Σίβα ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η πρωτοπόρος της περιβαλλοντικής τέχνης Άγκνες Ντένες.

Σύνταξη
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
«Fucked is what I am» 21.12.25

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα
Τεχνητή Νοημοσύνη 21.12.25

Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα

Με το Avatar: Fire and Ash, ο Τζέιμς Κάμερον μιλά για έναν κόσμο σε διαρκή σύγκρουση, την άνοδο του αυταρχισμού και τα όρια των πανάκριβων blockbusters σε μια εποχή συρρίκνωσης του box office

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025
Ανασκόπηση 20.12.25

Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός» σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του βιβλίου της συζύγού του Μισέλ στη λίστα της χρονιάς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
Agro-in 23.12.25

Χωρίς πυξίδα η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους αγρότες - Τα μπλόκα επιμένουν και η οργή φουντώνει

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκ από τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκ από τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Κόσμος 23.12.25

«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν

Η απέλαση tvn 137 υπηκόων της Βενεζουέλας έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών». Οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ αφού κατηγορήθηκαν χωρίς αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες,

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)
Language 23.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)

Οι όροι «άτιμος» και «ατιμία» αναφέρονταν στη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων που μπορούσε να επιβληθεί σε έναν αθηναίο πολίτη, είτε κατά το όλον («ολική ατιμία») είτε εν μέρει («μερική ατιμία»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός
Δείτε βίντεο 23.12.25

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Σύνταξη
Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών
Οικονομία 23.12.25

Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών

Oπως αναφέρει η μελέτη της τράπεζας, η αποταμίευση των νοικοκυριών έγινε λιγότερο αρνητική από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο του 2024, όμως τα νοικοκυριά συνεχίζουν να «τρώνε από τα έτοιμα»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο