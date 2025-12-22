«Κάπου περνούσε μια φωνή»: Τελευταίες παραστάσεις στο HOOD art space

Μετά τον πρώτο επιτυχημένο κύκλο, η bijoux de kant παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά τη μουσική παράσταση «Κάπου περνούσε μια φωνή» με μελοποιημένα ποιήματα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη για φωνή και πιάνο σε μουσική Χρίστου Θεοδώρου, ερμηνεία Ody Icons και σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη.

Η παράσταση παρουσιάζεται στο bijoux de kant HOOD art space, στο κέντρο της Αθήνας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20.30 έως 4 Ιανουαρίου.

Η bijoux de kant συναντά ξανά την ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη

Ογδόντα χρόνια μετά την αυτοχειρία του, σε μια παράσταση ωδή στη νοσταλγική αναπόληση και την έκσταση που οδηγεί ο ακραίος ερωτισμός. Ο κύκλος τραγουδιών για φωνή και πιάνο του συνθέτη Χρίστου Θεοδώρου παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη για δώδεκα μόνο παραστάσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της bijoux de kant στο Μοναστηράκι.

Τα μελοποιημένα ποιήματα του «καταραμένου», φλανέρ ποιητή ερμηνεύει ο Ody Icons με τη συνοδεία του Αλέξανδρου Αβδελιώδη στο πιάνο.

Αριστοκρατικά μεγαλωμένος, άριστα μορφωμένος, μοναχοπαίδι υπουργού, ανανεωτής της παράδοσης, ανοιχτά ομοφυλόφιλος, συνοδοιπόρος των κομμουνιστών, τοξικομανής, αυτόχειρας, «παρακμιακός» και «περιπλανώμενος», ο Ναπολέων Λαπαθιώτης ξετυλίγει μέσα από τους στίχους του το διαχρονικό αίτημα για έρωτα, «τις σκοτεινές κι ανείπωτες λαχτάρες, όλες τις γνώριμες φωνές των Περασμένων, μέσα σ’ αλάλητες αυγές χαμένων παραδείσων».

Η bijoux de kant παρουσιάζει μια μουσική παράσταση για την αισθητική της ερωτικής επιθυμίας. Μια αισθητική η οποία είναι γεμάτη αντιφάσεις και προσεγγίζει το ωραίο -όχι ως κάτι απόλυτο- αλλά ως προσωπικό, υποκειμενικό και βαθιά σπαρακτικό.

Συντελεστές

Κείμενο: Ναπολέων Λαπαθιώτης

Μουσική: Χρίστος Θεοδώρου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Σκηνογραφία: bijoux de kant

Βίντεο: Έλενα Παληγιάννη

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Κίνηση: Διονύσης Νικολόπουλος

Ερμηνεία: Ody Icons

Πιάνο: Αλέξανδρος Αβδελιώδης

Στο βίντεο: Γιώργης Παρταλίδης

Πληροφορίες

Τοποθεσία: bijoux de kant HOOD art space, Πολυκλείτου 21.

Πρεμιέρα: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 στις 20:30

Παραστάσεις: Σάββατο & Κυριακή στις 20:30 έως 4/01

Διάρκεια: 70 λεπτά

Πληροφορίες: 6942259779

Τιμές εισιτηρίων: 14 € κανονικό, 12 € μειωμένο, 5 € ατέλεια (κατόπιν διαθεσιμότητας ανήμερα της εκδήλωσης χωρίς δυνατότητα κράτησης).

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.