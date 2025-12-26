Με εντολή από τις φυλακές εκτιμούν οι Αρχές ότι πραγματοποιήθηκε το χτύπημα με εκρηκτικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος βορείου Ελλάδος, και σύμφωνα με το MEGA, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ομάδα ποινικών που έλαβαν εντολές μέσα από τη φυλακή για να πραγματοποιήσουν το χτύπημα.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν αυτή η επίθεση έχει σχέση με την έκρηξη έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στην οδό Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Μάιο. Υπενθυμίζεται ότι σε εκείνο το περιστατικό έχασε τη ζωή της μια 39χρονη, η οποία μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο – Το βίντεο ντοκουμέντο

Η στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε βίντεο. Τα θραύσματα εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση, ενώ από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η ώρα ήταν 03:20 όταν οι άγνωστοι δράστες πλησίασαν τα γραφεία της τράπεζας στη συμβολή της λεωφόρου Καραολή και Δημητρίου με την οδό Σαλαμίνας και άναψαν το φυτίλι στον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που πιθανότατα αποτελούνταν από πυροκροτητή και 2 κιλά δυναμίτη.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν ολοκληρωτικές ζημιές στην τράπεζα, με τις τζαμαρίες να σπάνε και να προκαλούνται φθορές και εντός του καταστήματος ενώ, ζημιές έχουν προκληθεί στα γύρω οχήματα αλλά και στις πολυκατοικίες που βρίσκονται γύρω από την τράπεζα.

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, οι οποίοι συνέλλεξαν στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό, μεταξύ των οποίων και πλάνα που φέρεται να έχουν καταγράψει τους δράστες να πλησιάζουν, να αφήνουν τον μηχανισμό και να εξαφανίζονται.