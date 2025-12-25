Ισχυρή έκρηξη από εκρηκτικό μηχανισμό συγκλόνισε τον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας (εικόνα πάνω από emakedonia.gr) αλλά και σε γειτονικές πολυκατοικίες και σταθμευμένα οχήματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 3:2ο τα ξημερώματα, σε τράπεζα στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής σύμφωνα με το ThessPost.gr. Μέλη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) από το πρωί συλλέγουν στοιχεία από τον μηχανισμό ώστε να βρεθεί η συνδεσμολογία.

Πάντως, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Μακεδονία», επικαλούμενη αστυνομικές πηγές δεν υπήρχε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην ΕΛ.ΑΣ. για την τοποθέτηση του μηχανισμού. Όπως φαίνεται, οι δράστες της έκρηξης στην τράπεζα δεν είχαν στόχο τα ΑΤΜ, καθώς ο μηχανισμός τοποθετήθηκε μακριά από αυτά.

Στιγμές τρόμου για τους κατοίκους

Η έκρηξη προκάλεσε πανικό στους κατοίκους. Η τράπεζα βρίσκεται στο κέντρο του Ευόσμου και έγινε αντιληπτή από πολλούς πολίτες. Κάτοικοι είχαν κατέβει από τα διαμερίσματα τους, μεταξύ αυτών και οικογένειες με βρέφη. «Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός, πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας» ανέφεραν μάρτυρες στο emakedonia.gr.

«Μας τράνταξε για τα καλά. Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, ένα ”μπαμ” και μετά από λίγο σειρήνες από περιπολικά της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ThessPost.gr κάτοικος της περιοχής, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αρχές. Από την έκρηξη σημειώθηκαν ολοκληρωτικές ζημιές στην τράπεζα, με τις τζαμαρίες να σπάνε και να προκαλούνται φθορές και εντός του καταστήματος. Ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε τρεις πολυκατοικίες και επτά αυτοκίνητα, ενώ η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.

