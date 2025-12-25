Στοιχεία στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αναζητούν οι αρχές προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες που έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη και να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές.

Την ίδια στιγμή οι αρχές εξετάζουν τους κύκλους γνωστών εγκληματιών προκειμένου να εντοπίσουν τον ή τους δράστες, της επίθεσης.

Τις έρευνες για την έκρηξη έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής ερευνούν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή για να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Πάντως, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Μακεδονία», επικαλούμενη αστυνομικές πηγές δεν υπήρχε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην ΕΛ.ΑΣ. για την τοποθέτηση του μηχανισμού. Όπως φαίνεται, οι δράστες της έκρηξης στην τράπεζα δεν είχαν στόχο τα ΑΤΜ, καθώς ο μηχανισμός τοποθετήθηκε μακριά από αυτά.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν ολοκληρωτικές ζημιές στην τράπεζα, με τις τζαμαρίες να σπάνε και να προκαλούνται φθορές και εντός του καταστήματος ενώ, ζημιές έχουν προκληθεί στα γύρω οχήματα αλλά και στις πολυκατοικίες που βρίσκονται γύρω από την τράπεζα.

«Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός, πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας» αναφέρουν κάτοικοι στο emakedonia.gr. Η τράπεζα βρίσκεται στο κέντρο του Ευόσμου και εκατοντάδες άνθρωποι ένιωσαν την έκρηξη. Πολλοί κάτοικοι έχουν κατέβει από τα διαμερίσματα τους, μεταξύ αυτών και οικογένειες με βρέφη.