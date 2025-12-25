Ισχυρή έκρηξη από εκρηκτικό μηχανισμό συγκλόνισε τον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας αλλά και σε γειτονικές πολυκατοικίες και σταθμευμένα οχήματα.

Ισχυρή έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο – Πανικοβλήθηκαν οι κάτοικοι. Την υπόθεση έχει αναλάβει η δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος βορείου Ελλάδος

Σημειώθηκε τα ξημερώματα, σε τράπεζα στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής. Όπως ανέφερε η εφημερίδα «Μακεδονία», επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, δεν υπήρχε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην ΕΛ.ΑΣ. για την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Ανέλαβε τις έρευνες το ελληνικό FBI

Μέλη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) από το πρωί συλλέγουν στοιχεία από τον μηχανισμό ώστε να βρεθεί η συνδεσμολογία.

Τις έρευνες για την έκρηξη έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής ερευνούν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή για να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν ολοκληρωτικές ζημιές στην τράπεζα, με τις τζαμαρίες να σπάνε και να προκαλούνται φθορές και εντός του καταστήματος ενώ, ζημιές έχουν προκληθεί στα γύρω οχήματα αλλά και στις πολυκατοικίες που βρίσκονται γύρω από την τράπεζα.

Στιγμές τρόμου για τους κατοίκους, στη Θεσσαλονίκη

Η έκρηξη προκάλεσε πανικό στους κατοίκους. Η τράπεζα βρίσκεται στο κέντρο του Ευόσμου και έγινε αντιληπτή από πολλούς πολίτες. Κάτοικοι είχαν κατέβει από τα διαμερίσματα τους, μεταξύ αυτών και οικογένειες με βρέφη. «Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός, πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας» ανέφεραν (emakedonia.gr) μάρτυρες.