Ελεύθερος αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος από τον εισαγγελέα, μετά τη σύλληψή του ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο γνωστός μουσικός έλαβε αναβολή για να δικαστεί τη Δευτέρα (29/12). Κατά την έξοδό του από τον εισαγγελέα Τρίπολης δήλωσε: «Συγγνώμη στα παιδάκια μου. Δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους, ό,τι έχουμε πει είναι μέσα στο δικαστήριο».

Σε δηλώσεις του, ο συνήγορός του, Δημοσθένης Πέππας, γνωστοποίησε ότι το δικαστήριο αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, ενώ άρθηκε η κράτηση του μουσικού. Όπως τόνισε, το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται.

«Θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα. Ας κάνει ο άνθρωπος γιορτές ήρεμα και καλά. Ένα μήνυμα είναι ότι ο πατέρας πρέπει να δείχνει στα μάτια των παιδιών του ότι σέβεται τη μητέρα τους, είτε είναι χωρισμένοι είτε παντρεμένοι. Εμείς εδώ σεβόμαστε τις μητέρες των παιδιών μας», επισήμανε ο δικηγόρος.

Η σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου

Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση της συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής απειλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε διάσταση, με τις σχέσεις τους να είναι τεταμένες.

Μιλώντας για τους λόγους υποβολής της μήνυσης, ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού ανέφερε νωρίτερα στην ΕΡΤ ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος, αφού μπήκε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, άρχισε να απευθύνεται στην εν διαστάσει σύζυγό του με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά. Όπως περιέγραψε, η γυναίκα είχε ανοίξει την πόρτα προκειμένου να αεριστεί ο χώρος.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, δια του δικηγόρου του, κάνει λόγο για «προσχηματική μήνυση»

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε ο δικηγόρος, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως πρόσθεσε, η καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας», τονίζοντας πως η προσφυγή στη Δικαιοσύνη ήταν «επιβεβλημένη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζευγάρι έχει χωρίσει από τις 15 Δεκεμβρίου, και «το μόνο που έχει να χωρίσει η οικογένεια είναι η επιμέλεια και η επικοινωνία των τέκνων, και τίποτα άλλο». Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ημερών της διάστασης, η σύζυγος του μουσικού του είχε επιτρέψει, κατόπιν συνεννόησης, να επισκέπτεται τα παιδιά στο σπίτι.

Τι ισχυρίζεται ο Άρης Μουγκοπέτρος

Από την πλευρά του, ο Άρης Μουγκοπέτρος, δια του δικηγόρου του, κάνει λόγο για «προσχηματική μήνυση». Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ραντεβού να πάρει τα παιδιά στις 5:00 το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Όταν δεν τους βρήκε στο σπίτι, μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της, αλλά ούτε εκεί εντόπισε τη σύζυγο και τα παιδιά. Στη συνέχεια πήγε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ζητώντας να εντοπιστεί η σύζυγός του. Εκεί ενημερώθηκε για τη μήνυση σε βάρος του και συνελήφθη, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να υποβάλει μήνυση σε βάρος της συζύγου του.

Ο μουσικός υποστηρίζει ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά το ατύχημα στο χέρι του, που τον εμπόδιζε να συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένεια όπως πριν. Επιπλέον, αναφέρει ότι από τις 15 Δεκεμβρίου δεν του επιτρεπόταν να βλέπει τις κόρες του ούτε να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα.