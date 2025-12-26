Στον εισαγγελέα οδηγείται εντός της ημέρας ο μουσικός Αρης Μουγκοπέτρος ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του κατηγορώντας τον για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο μουσικός κρατείται στο ΑΤ Τρίπολης όπου οδηγήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η σύλληψή του προήλθε μετά από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του, καταγγέλλοντας περιστατικό ενδοοικογενειακής απειλής. Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε διάσταση, με τις μεταξύ τους σχέσεις να είναι τεταμένες.

Το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του και ο Άρης Μουγκοπέτρος, είχε φύγει από το σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι στη σύζυγό του Άρη Μουγκοπέτρου δόθηκε panic button από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι των Χριστουγέννων η σύζυγος του μουσικού πήγε στο ΑΤ Τρίπολης για να καταθέσει μήνυση σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου μετά από απειλές που δέχτηκε. Ο ίδιος, προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα μετά από επικοινωνία με τις Αρχές, όπου και συνελήφθη.

Την ίδια ώρα, όπως ισχυρίζεται η πλευρά του Μουγκοπέτρου, ο μουσικός, είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγό του προκειμένου να περάσει να πάρει τα παιδιά τους στις 17:00 από το σπίτι στην Τρίπολη. Όταν έφτασε εκεί, δεν βρήκε κανέναν. Στη συνέχεια μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της γυναίκας του, ωστόσο ούτε εκεί εντόπισε κάποιον.

«Εχει αλλάξει η ζωή μου»

Μιλώντας στο MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, λέγοντας: «Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν, όταν σε γλέντι έσκασε κροτίδα στα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει δύο δάχτυλα.