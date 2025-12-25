Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Άρη Μουγκοπέτρου, καθώς ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Παπαναστασίου αποχώρησε από την εκπροσώπησή του. Ο τελευταίος, μέχρι πρόσφατα χειριζόταν τις ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με τον σοβαρό τραυματισμό του μουσικού τον Απρίλιο του 2025.

Υπενθυμίζεται πως ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα και κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολεως, έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου απευθύνθηκε στον κ. Παπαναστασίου, ο οποίος είχε αναλάβει αρχικά την υπόθεση με την κροτίδα, ζητώντας τη νομική του συνδρομή. Ο δικηγόρος αποφάσισε να αποχωρήσει από την εκπροσώπηση του μουσικού και να αναλάβει πλέον τη σύζυγό του.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο κ. Παπαναστασίου γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον καλλιτέχνη, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από «ώριμη σκέψη» και λόγω «αγεφύρωτων διαφορών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Παπαναστασίου

«Με το παρόν θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τον εντολέα μου, Αριστείδη Μουγκοπέτρο, ως προς τις ποινικές του υποθέσεις, οι οποίες είναι απότοκο του τραυματισμού του τον Απρίλιο του 2025, τον χειρισμό των οποίων είχα αναλάβει έκτοτε έως και σήμερα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και κατόπιν διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον τρόπο χειρισμοί και τη στρατηγική των υποθέσεων αυτών, οι οποίες κατέστησαν πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας άσκησα τα καθήκοντά μου με επαγγελματισμό, συνέπεια και πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέα μου, σεβόμενος τόσο το δικηγορικό λειτούργημα όσο και τις αρχές που το διέπουν.

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η διακοπή της συνεργασίας μας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Αναγνωρίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώθηκαν στον χειρισμό των υποθέσεων του κ. Μουγκοπέτρου, του εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το μέλλον και κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του, δικαστική και ιατρική, και επ’ ευκαιρία των ημερών, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους».

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @aris_mougopetros