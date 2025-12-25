Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση
Ανήμερα των Χριστουγέννων συνελήφθη στην Τρίπολη ο γνωστός καλλιτέχνης Άρης Μουγκοπέτρος, έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του. Ο ίδιος βρίσκεται κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Τρίπολης, όπου οδηγήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η σύλληψή του προήλθε μετά από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του, καταγγέλλοντας περιστατικό ενδοοικογενειακής απειλής. Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε διάσταση, με τις μεταξύ τους σχέσεις να είναι τεταμένες.
Όπως προκύπτει, ο καλλιτέχνης είχε μεταβεί στο ΑΤ Τρίπολης με σκοπό να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η καταγγελία της συζύγου του, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του, πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη δική του διαδικασία.
Μιλώντας στο MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, λέγοντας: «Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου».
Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν, όταν σε γλέντι έσκασε κροτίδα στα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει δύο δάχτυλα.
