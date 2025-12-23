Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση με το 3χρονο αγοράκι στην Αλεξανδρούπολη που πέθανε από ασιτία.

Η 23χρονη μητέρα του μετά την απολογία της σήμερα προφυλακίστηκε, ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδουν.

Μεγάλωνε στην Τουρκία

Σημειώνεται ότι οι γονείς είχαν πάρει ξεχωριστούς δρόμους, με το 3χρονο αγόρι να καταλήγει στην Τουρκία, με την οικογένεια του πατέρα.

Όλα άλλαξαν το 2024, όταν ο πατέρας πέρασε το κατώφλι της φυλακής και με απόφαση από το οικογενειακό δικαστήριο της Ανδριανούπολης, το παιδί επέστρεψε στην Ελλάδα και τη μητέρα του.

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News η δικηγόρος της αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπιζε το παιδί. Όπως είπε μετά διαζύγιο, το αγοράκι μεγάλωνε στην Τουρκία με τον πατέρα του και τους γονείς του, τον παππού και τη γιαγιά,

Σοβαρά προβλήματα προσαρμογής

Όταν ο πατέρας του παιδιού μπήκε φυλακή το δικαστήριο στην Τουρκία έδωσε την επιμέλεια στην μητέρα του και έτσι τον περασμένο Ιούλιο ήρθε στην Αλεξανδρούπολη. Όπως είπε η κα. Βρετοπούλου αν και 3 ετών το παιδάκι σιτιζόταν ακόμα μόνο με μπιμπερό και με αλεσμένες τροφές. Παράλληλα είχε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής. Δεν καταλάβαινε ελληνικά, αναζητούσε συνέχεια τη γιαγιά του στην Τουρκία, δεν κοιμόταν τα βράδια και αυτοτραυματιζόταν.

Η 23χρονη μητέρα, όπως είπε η δικηγόρος της, είχε μεγάλη αγωνία για την πορεία του αγοριού και πήγε σε ψυχολόγο. «Ισχυρίζεται ότι μέχρι και την προηγούμενη μέρα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να σιτίσει το αγοράκι».

Ζύγιζε μόλις 9 κιλά

Ανατριχιαστική είναι η πληροφορία πως το 3χρονο παιδάκι, όταν έφτασε νεκρό στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ζύγιζε μόλις 9 κιλά.

«9 κιλά, 3 ετών, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 15. Δεν έτρωγε το παιδί αυτό. Δεν του έδιναν φαγητό», λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Στη μουσουλμανική μειονότητα

Η οικογένεια διαμένει στην περιοχή του Άβαντου Αλεξανδρούπολης εδώ και πολλά χρόνια και ανήει στη μουσουλμανική μειονότητα.

«Ανήκει στη λεγόμενη μουσουλμανική μειονότητα, δεν είναι Ρομά, καταυλισμού, κάποια πράγματα που λέχθηκαν τις προηγούμενες μέρες δεν ισχύπυν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, έχουν επαφές, έχουν κοινωνικές σχέσεις στην πόλη», σημειώνει ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας.

Ξυλοκόπησαν τον παππού

Η τοπική κοινωνία «βράζει» και λίγες μέρες μετά, ο παππούς του 3χρονου αγοριού δέχεται επίθεση από αγνώστους, σε ένα περιστατικό με χαρακτηριστικά αυτοδικίας.

«Ρήμαξαν το σπίτι, δεν φτάνουν τα δικά μας… Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το σπίτι να πάρουμε τα πράγματά μας. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά. Δεν κοιμόμασταν. Ευτυχώς με την Αστυνομία πήγα εκεί πέρα που προσπαθούσαν να ανοίξουν τέντες, να σπάσουν τζάμια. Οι αστυνομικοί ήταν δύο άτομα, δεν μπορούσαν να τους πιάσουν. Με έριξαν κάτω και με χτυπούσαν», λέει ο ίδιος μιλώντας στο MEGA.