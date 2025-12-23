Προφυλακίστηκε η 23χρονη μητέρα του τρίχρονου που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη

Προφυλακιστέα κρίθηκε την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, η 23χρονη μητέρα του τρίχρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη.

Η κατηγορία που βαραίνει την 23χρονη είναι αυτή της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως, με ενδεχόμενο δόλο.

Σοβαρός υποσιτισμός του παιδιού

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του παιδιού αποδίδεται στην ασιτία εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε σταδιακά πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή..

Με απροσδιόριστο μέχρι στιγμής το χρόνο υποσιτισμού του παιδιού, η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο παιδικό σώμα φέρεται να είναι σοκαριστική καθώς μαρτυρούσε πως η ασιτία συνδέονταν με τον θάνατο του τρίχρονου. Η 23χρονη μητέρα του το μετέφερε στο νοσοκομείο την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αγόρι ήταν νεκρό. Αμέσως αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσαν την αστυνομία.

Σημειώνεται ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι πρόσφατα η μητέρα ζούσε μαζί με τον σύζυγό της στην Τουρκία και επέστρεψε στην Αλεξανδρούπολη περίπου πριν από 1,5 μήνα, όταν ο πατέρας συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές για παράνομες ενέργειες και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπως αναφέρει το pameevro.gr.​

Παράλληλα, σύμφωνα με το pameevro, μια ομάδα ατόμων, πιθανότατα κάτοικοι της περιοχής, εισέβαλαν τα ξημερώματα στο σπίτι της οικογένειας Ρομά προκάλεσαν μεγάλες ζημιές και έστειλαν στο νοσοκομείο τον παππού του παιδιού μετά από άγριο ξυλοδαρμό.