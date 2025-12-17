Νεκρό και με σημάδια σοβαρού υποσιτισμού μετέφερε το 3χρονο παιδί της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο μια μητέρα στην Αλεξανδρούπολη.

Η οικογένεια έχει άλλα δύο παιδιά, ενώ ο πατέρας ζει στο εξωτερικό όπου εργάζεται

Στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σήμανε συναγερμός αλλά δυστυχώς οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη νεκρό. Όπως αναφέρει το evros-news.gr, η εξωτερική του εικόνα που ήταν πολύ άσχημη, καθώς το παιδί ήταν σχεδόν σκελετωμένο και όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις, ήταν σοβαρά υποσιτισμένο.

Η οικογένειά του είναι Ρομά και ο πατέρας του ζει στο εξωτερικό όπου εργάζεται. Το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης και εκεί μένουν η μητέρα του άτυχου τρίχονου μαζί με τα δύο αδερφάκια του.

Αλεξανδρούπολη: Σήμερα η νεκροψία – νεκροτομή

Τόσο οι γιατροί όσο και οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν και έφτασαν στο νοσοκομείο, προσπάθησαν να πάρουν πληροφορίες από τη μητέρα για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.

Ωστόσο, φως στα αίτια της τραγωδίας θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα από τον καθηγητή Παύλο Παυλίδη.

Η μητέρα παραμένει υπό την επίβλεψη της Αστυνομίας έως ότου βγουν τα αποτελέσματα τη ιατροδικαστικής εξέτασης, με την οποία θα αποσαφηνιστεί αν εκτός του υποσιτισμού υπήρχε και κάποιο άλλο πρόβλημα.