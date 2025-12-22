Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν άγρια τον παππού του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία – Τα έσπασαν και στο σπίτι
Άγνωστοι επιτέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας προκαλώντας μεγάλες ζημιές ενώ ξυλοκόπησαν τον παππού του παιδιού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Πληροφορίες ότι είχαν βάλει το παιδάκι τιμωρία σε απομόνωση χωρίς τροφή και πέθανε
- Λούβρο: Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα – Έκλεψαν πάνω από 8.700 διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια και μαργαριτάρια
- Σχεδόν 3 στους 10 χρήστες μιλούν με ΑΙ στις γιορτές – Τι δείχνει έρευνα
- Τοιχογραφίες και νέες αίθουσες ανακαλύφθηκαν στην Πομπηία
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία - Τρεις συλλήψεις
Το νόμο στα χέρια τους φαίνεται ότι θέλησαν να πάρουν άγνωστοι στην Αλεξανδρούπολη για τον θάνατο του μικρού παιδιού από ασιτία στη συνοικία Τέρμα Άβαντος.
Αυτό που ακούγεται στην γειτονιά είναι ότι το 3χρονο παιδί πέθανε επειδή το είχαν βάλει τιμωρία κλειδώνοντάς το στο δωμάτιο για τρεις ημέρες χωρίς φαγητό.
Τα έσπασαν στο σπίτι της οικογένειας
Σύμφωνα με το pameevro, μια ομάδα ατόμων, πιθανότατα κάτοικοι της περιοχής, εισέβαλαν τα ξημερώματα στο σπίτι της οικογένειας Ρομά προκάλεσαν μεγάλες ζημιές και έστειλαν στο νοσοκομείο τον παππού του παιδιού μετά από άγριο ξυλοδαρμό.
Η 23χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού έχει συλληφθεί. Είναι διαζευγμένη και ο πατέρας του είναι έγκλειστος σε φυλακή στην Τουρκία.
Σοβαρός υποσιτισμός
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το παιδάκι πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σοβαρού υποσιτισμού, σε συνθήκες που ερευνώνται.
Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί είχε τεθεί σε πολυήμερη απομόνωση σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό. Η 23χρονη μητέρα του το μετέφερε στο νοσοκομείο την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αγόρι ήταν νεκρό.
Αμέσως αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσαν την αστυνομία.
Η 23χρονη συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
- Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη
- «Δεν δίνω δεκάρα για τα Χριστούγεννα του Τζέιμς Μποντ» – Ο Πιρς Μπρόσναν «εκρήγνυται»
- Ανακοίνωση, χωρίς υπογραφή Καρυστιανού, από τον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ
- Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του – «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, εγώ θα τον βάλω στο χώμα»
- Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
- Παναθηναϊκός: Βίντεο με την κατασκευή της πρώτης κερκίδας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό
- Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα και απειλεί να βάλει φωτιά
- Η Betsson παρουσιάζει το νέο YouTube show «Τα Ταλέντα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις