Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν άγρια τον παππού του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία – Τα έσπασαν και στο σπίτι

Το νόμο στα χέρια τους φαίνεται ότι θέλησαν να πάρουν άγνωστοι στην Αλεξανδρούπολη για τον θάνατο του μικρού παιδιού από ασιτία στη συνοικία Τέρμα Άβαντος.

Αυτό που ακούγεται στην γειτονιά είναι ότι το 3χρονο παιδί πέθανε επειδή το είχαν βάλει τιμωρία κλειδώνοντάς το στο δωμάτιο για τρεις ημέρες χωρίς φαγητό.

Τα έσπασαν στο σπίτι της οικογένειας

Σύμφωνα με το pameevro, μια ομάδα ατόμων, πιθανότατα κάτοικοι της περιοχής, εισέβαλαν τα ξημερώματα στο σπίτι της οικογένειας Ρομά προκάλεσαν μεγάλες ζημιές και έστειλαν στο νοσοκομείο τον παππού του παιδιού μετά από άγριο ξυλοδαρμό.

Η 23χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού έχει συλληφθεί. Είναι διαζευγμένη και ο πατέρας του είναι έγκλειστος σε φυλακή στην Τουρκία.

Σοβαρός υποσιτισμός

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το παιδάκι πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σοβαρού υποσιτισμού, σε συνθήκες που ερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί είχε τεθεί σε πολυήμερη απομόνωση σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό. Η 23χρονη μητέρα του το μετέφερε στο νοσοκομείο την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αγόρι ήταν νεκρό.

Αμέσως αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσαν την αστυνομία.

Η 23χρονη συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.