Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού
Το κατώφλι του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί θα περάσει σήμερα, Πέμπτη, η μητέρα του 3χρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη η οποία το μετέφερε νεκρό στο νοσοκομείο και όπως αποδείχτηκε, ο θάνατος προήλθε από ανακοπή λόγω ασιτίας.
Το παιδί έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Ειδικότερα, η μητέρα θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης προκειμένου να εξηγήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε το παιδί νεκρό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί εκτός από τη μητέρα του παιδιού και οι παππούδες του, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούταν η οικογένεια. Η γυναίκα – που έχει άλλα δύο παιδιά – μετέφερε η ίδια το 3χρονο στο νοσοκομείο χθες, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι. Το παιδί έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Αλεξανδρούπολη: Το παιδί ήταν σχεδόν σκελετωμένο
Ωστόσο, η εικόνα του παιδιού – σχεδόν σκελετωμένο – προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γιατρούς, καθώς έφερε εμφανή σημάδια σοβαρού υποσιτισμού και καχεξίας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και με εντολή της Εισαγγελίας διενεργήθηκε νεκροψία – νεκροτομή το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξε ότι ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του.
