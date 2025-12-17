Καρδιακή ανακοπή από ασιτία η αιτία θανάτου του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του παιδιού αποδίδεται στην ασιτία εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε σταδιακά πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή.

Με απροσδιόριστο μέχρι στιγμής το χρόνο υποσιτισμού του παιδιού, η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο παιδικό σώμα φέρεται να είναι σοκαριστική καθώς μαρτυρούσε πως η ασιτία συνδέονταν με τον θάνατο του τρίχρονου.

Η μητέρα – η οποία διαμένει στην Αλεξανδρούπολη – συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές Αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μετά και την τέλεση της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται ο σχηματισμός της δικογραφίας και η υποβολή της στον εισαγγελέα προκειμένου να απαγγελθεί το κατηγορητήριο.

Σημειώνεται πως από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φέρεται πως το παιδί κατέληξε κατά προσέγγιση ένα 24ωρο πριν τη μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Στις επόμενες ημέρες και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων από τη μητέρα αλλά και οικείους – ο πατέρας φέρεται να ζει και να εργάζεται στην Τουρκία- αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί δεν σιτίζονταν καθώς και η χρονική διάρκεια της ασιτίας.