Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών
Κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.
Σε κλίμα έντασης έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης τα εγκαίνια στην ανακαινισμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, ενώ μαθητές του Μουσικού Σχολείου που επισκέφτηκαν το σημείο για να πουν τα κάλαντα, αποχώρησαν.
Σύμφωνα με το prlogos Παρότι οι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Αμυνταίου κλήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Υπουργό Υγεία Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά η όλη αυτή κατάσταση με τους διαδηλωτές αγρότες και τη στάση της αστυνομίας τους αποθάρρυνε. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να φύγουν από το Κέντρο Υγείας που θα εγκαινιάσει σε λίγο ο υπουργός.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα vetonews.gr, η αστυνομία εμπόδιζε τους αγρότες με τα τρακτέρ τους να προσεγγίσουν τον χώρο της εκδήλωσης.
Οι μαθητές αποχώρησαν όταν διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τους γονείς τους που διαδήλωσαν με τα τρακτέρ τους. Μάλιστα αρκετοί γονείς φώναζαν «ντροπή», καταγγέλλοντας ότι γινόταν φιέστα με τα παιδιά τους. Τελικά οι μαθητές εξήλθαν του χώρου, υπό τα θερμά χειροκροτήματα των διαδηλωτών.
