Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Ο Δήμος Θέρμης ανακηρύχθηκε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Η ανακήρυξη έγινε στο πλαίσιο τελετής στο δημοτικό θέατρο Πειραιά. Η πρόταση του Δήμου Θέρμης αξιολογήθηκε ως η καλύτερη μεταξύ συνολικά δεκατριών προτάσεων τις οποίες αξιολόγησε ειδική επιτροπή του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αποτελούμενη από στελέχη του υπουργείου, ειδικούς σε θέματα νεολαίας και εκπροσώπους φορέων νεανικής πολιτικής, όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Στην τελετή συμμετείχαν μεταξύ άλλων η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη και ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους του Δήμου Θέρμης, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου. Στην αντιπροσωπεία του Δήμου μετείχαν επίσης η Ελισάβετ Βελονά, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για θέματα Νεολαίας, η γενική γραμματέας του Δήμου, Εύη Λάππα, η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Νεολαίας και Απασχόλησης, Χρύσα Κληματσούδα καθώς και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης, Σταύρος Παπαγιάννης, Κωνσταντίνος Κράλλης και Χαρά Κόκκαλη.

Η δήλωση του δημάρχου

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος, Θεόδωρος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι «η ανακήρυξη του Δήμου Θέρμης ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία επτά χρόνια στο Δήμο μας, όσον αφορά τη νεολαία.

Ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που ιδρύσαμε το 2019 Συμβούλιο Νέων με στόχο να παρακινήσουμε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τα κοινά. Να συζητούν, να αποφασίζουν, να προτείνουν δράσεις και πολιτικές για τα ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο μας. Στηρίξαμε αυτήν την προσπάθεια, σεβόμενοι συγχρόνως την αυτόνομη και πρωτοποριακή λειτουργία του Συμβουλίου Νέων το οποίο έχει να επιδείξει πολύ θετικά δείγματα γραφής.

Δεν είναι τυχαίο ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η πρόταση του Δήμου Θέρμης και του Συμβουλίου Νέων του Δήμου μας για το θεσμό της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας ήταν μέσα στις πέντε πρώτες πανελλαδικά. Η φετινή επιτυχία μας είναι μια σπουδαία διάκριση, αλλά συνιστά και μεγάλη ευθύνη. Θα εργαστούμε ώστε η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα, επιβεβαιώνοντας ότι οι νέοι αποτελούν το παρόν και το μέλλον του Δήμου μας. Να αποτελέσει μια ουσιαστική επένδυση σε ένα ζωντανό και λειτουργικό μοντέλο νεανικής ανάπτυξης, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για την τοπική αυτοδιοίκηση σε πανελλαδικό επίπεδο».

Κατά την παραλαβή του βραβείου ο αντιδήμαρχος κ. Αποστόλου σημείωσε πως «η νεολαία αποτελεί αναπτυξιακή και δημοκρατική προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Η ανακήρυξη του Δήμου Θέρμης ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 συνιστά ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για τη διεύρυνση ευκαιριών, τη θεσμική ενδυνάμωση των νέων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/thermi.gov.gr