Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Πειραιά: Ευρύ φάσμα δράσεων εστιάζοντας στις ευρωπαϊκές αξίες

Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για το Europe Direct Piraeus, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Πειραιά, το οποίο συνέχισε με συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό την αποστολή του: τη σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, διαλόγου, εκπαίδευσης και ενεργού συμμετοχής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως προσθέτει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, το Europe Direct Piraeus υλοποίησε και υποστήριξε ένα ευρύ φάσμα δράσεων, εστιάζοντας στις ευρωπαϊκές αξίες, τα δικαιώματα των πολιτών, τη συμμετοχική δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την ψηφιακή και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νεολαία και στη μαθητική κοινότητα, μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις και βιωματικές συζητήσεις για κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η παραπληροφόρηση και τα fake news, η ασφάλεια στο διαδίκτυο και η προστασία των εφήβων στον ψηφιακό κόσμο. Οι δράσεις αυτές συνέβαλαν στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της ενεργού ευρωπαϊκής πολιτότητας.

Το Europe Direct Piraeus συμμετείχε ενεργά σε πρωτοβουλίες με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προωθώντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα. Δράσεις όπως εθελοντικοί καθαρισμοί παραλιών και εκδηλώσεις για την προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη, ανέδειξαν τον ρόλο της Ευρώπης στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το 2025 χαρακτηρίστηκε από ουσιαστικές συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ευρωπαϊκά δίκτυα. Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή του Europe Direct Piraeus σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις κατάρτισης, ενισχύοντας τη διάχυση της ευρωπαϊκής γνώσης και καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο.

Μέσα από ημερίδες, εκδηλώσεις και θεματικές συζητήσεις, το Europe Direct Piraeus συνέβαλε ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες του Πειραιά και ενισχύοντας τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ως γέφυρας μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών και κοινωνίας.

Η χρονιά του 2025 επιβεβαίωσε τον πολυδιάστατο ρόλο του Europe Direct Piraeus ως σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή ενημέρωση και συμμετοχή. Με σταθερό προσανατολισμό στον άνθρωπο, τη γνώση και τη δημοκρατία, το Κέντρο συνεχίζει να εργάζεται για μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, θέτοντας τις βάσεις για ακόμη πιο στοχευμένες και καινοτόμες δράσεις τα επόμενα χρόνια.

Ευρώπη συμμετοχική, αλληλέγγυα και προσβάσιμη από όλους

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Το Europe Direct Piraeus επιτελεί έναν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενημέρωσης και διαλόγου για την πόλη μας. Το 2025, μέσα από στοχευμένες δράσεις, συνεργασίες και πρωτοβουλίες με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα, κατάφερε να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες του Πειραιά, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά. Ως Δήμος Πειραιά, στηρίζουμε έμπρακτα τη λειτουργία και την αποστολή του Europe Direct Piraeus, γιατί πιστεύουμε σε μια Ευρώπη συμμετοχική, αλληλέγγυα και προσβάσιμη για όλους. Ο Πειραιάς συνεχίζει να είναι ενεργό κομμάτι του ευρωπαϊκού διαλόγου, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη γνώση και τη δημοκρατία».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Τουρισμού Δήμου Πειραιά Ανδριάνα Ζαρακέλη, δήλωσε:

«Το 2025 ήταν μια χρονιά ενεργού διαλόγου για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μέσα από τις δράσεις του Europe Direct Piraeus, η Ευρώπη έγινε πιο προσιτή, πιο κατανοητή και πιο κοντά στους πολίτες, ιδιαίτερα στους νέους. Ως Δήμος Πειραιά, επενδύουμε συστηματικά στην ενημέρωση, στη συμμετοχή και στη δημοκρατική παιδεία, ενισχύοντας τον ρόλο της πόλης μας ως ενεργό κόμβο ευρωπαϊκού διαλόγου και συνεργασίας. Το Europe Direct Piraeus αποτελεί ορόσημο σε αυτήν την προσπάθεια. Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη φιλοδοξία για τα επόμενα χρόνια».

O Επικεφαλής του Europe Direct Piraeus, Παναγιώτης Κυρίμης, επεσήμανε:

«Το 2025 επιβεβαίωσε τον ρόλο του Europe Direct Piraeus ως γέφυρα ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την τοπική κοινωνία. Μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, κοινωνικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες, επιδιώξαμε να μεταφέρουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και αξίες στην καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας έμφαση στη γνώση, στη συμμετοχή και στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς. Συνεχίζουμε με στόχο μια Ευρώπη ανοιχτή, κατανοητή και συμμετοχική, με τον Πειραιά ενεργό μέρος αυτής της κοινής ευρωπαϊκής πορείας».

*πηγή φωτογραφιών δήμος Πειραιά