Μπορεί ένα χριστουγεννιάτικο κομμάτι να μας οδηγήσει στην υπερκατανάλωση; Το φαινόμενο Mariah Carey

Κάθε Δεκέμβριο, λίγες μόνο νότες αρκούν για να μας βάλουν αμέσως σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Το τραγούδι-ύμνος των Χριστουγέννων «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey δεν είναι απλώς ένα τραγούδι – είναι ένα συναισθηματικό κουμπί. Μας γεμίζει ζεστασιά, αναμνήσεις και συχνά με την παρόρμηση για περισσότερες αγορές.

Γιατί ο εγκέφαλος «κολλάει» σε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι;

Η μουσική έχει άμεση πρόσβαση στο νευρικό μας σύστημα. Οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες συνδέονται με παιδικές αναμνήσεις, οικογενειακές στιγμές και αίσθημα ασφάλειας. Ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη και σεροτονίνη – τις ορμόνες της χαράς – δημιουργώντας μια αίσθηση ευφορίας και χαλάρωσης.

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά, ειδικά σε περιόδους άγχους ή συναισθηματικής κόπωσης. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτή η συναισθηματική διέγερση μάς οδηγεί σε αυτόματες συμπεριφορές, χωρίς επίγνωση. Σύμφωνα με μια γαλλική εταιρεία που ασχολείται με την εμπειρία των πελατών στα καταστήματα, το 75% των πελατών βρίσκουν τις αγορές τους πιο ευχάριστες χάρη στη χριστουγεννιάτικη μουσική, μάλιστα το 79% δίνει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή σε ό,τι ακούει. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους τρόπους που λειτουργεί το αισθητηριακού μάρκετινγκ.

Όταν ένα τραγούδι οδηγεί σε συναισθηματικές αγορές

Το αποτέλεσμα; Όταν η ατμόσφαιρα είναι ευχάριστη, τείνουμε να μένουν περισσότερο σε ένα κατάστημα, και έτσι αυξάνονται και οι πιθανότητες να κάνουμε περισσότερες αγορές. Μια άλλη γαλλική έρευνα, αναφέρει ότι το 26% των καταναλωτών δηλώνει ότι η μουσική επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά τους. Τα καταστήματα λοιπόν παίζουν το All I Want for Christmas Is You ή άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε επανάληψη για να παρατείνουν την παραμονή των πελατών και να ενεργοποιήσουν τις θετικές αναμνήσεις, και να δημιουργήσουν ένα νοσταλγικό και ζεστό κλίμα.

Έτσι, μόνο ένα τραγούδι συχνά αρκεί για να πυροδοτήσει μια παρορμητική αγορά, γιατί όταν νιώθουμε χαλαροί και ευδιάθετοι, μειώνεται η κριτική μας σκέψη. Γινόμαστε πιο γενναιόδωροι – όχι μόνο προς τους άλλους, αλλά και προς τον εαυτό μας. Ένα ακόμα δώρο, μια αυθόρμητη αγορά, «γιατί το αξίζω».

Μερικά χρήσιμα tip για πιο συνειδητές αγορές στις γιορτές

Θέστε όρια: Αποφασίστε από πριν πόσα θέλετε να ξοδέψετε για δώρα, διασκέδαση και δραστηριότητες. Τα οικονομικά όρια βοηθούν να μειώσετε το άγχος και να αποφύγετε τις ενοχές μετά τις γιορτές.

Δημιουργήστε λίστα δώρων για να αποφύγετε παρορμητικές επιλογές. Αυτό σας επιτρέπει να επικεντρωθείτε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα.

Εστιάστε στις εμπειρίες, όχι στα αντικείμενα: Μερικές φορές εμπειρίες όπως ένα ζεστό δείπνο, μια βόλτα στις χριστουγεννιάτικες αγορές ή μια θεατρική παράσταση είναι πιο πολύτιμες από ένα αντικείμενο. Οι εμπειρίες αφήνουν αναμνήσεις και ενισχύουν τους δεσμούς με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Η μουσική της Mariah Carey ή άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια θα συνεχίσουν να παίζουν – και πολύ καλά θα κάνουν. Ας τα χρησιμοποιήσουμε ως υπενθύμιση: για χαρά, σύνδεση με τους αγαπημένους και φροντίδα του εαυτού μας.

* Πηγή: Vita