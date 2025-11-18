Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You

Ήταν Οκτώβριος του 1994 όταν μια νέα σταρ της R&B σκηνής κυκλοφορούσε τη νέα της δουλειά – ένα άκρως Χριστουγεννιάτικο δίσκο, με τον τίτλο Merry Christmas. Το τέταρτο άλμπουμ της -τότε- 25χρονης Μαράια Κάρεϊ έκανε μια πάρα πολύ καλή εμπορική πορεία, έστω κι αν δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των charts – κάτι που είχε πετύχει με προηγούμενες δουλειές της.

«Ναυαρχίδα» του δίσκου της και πρώτο single από τον δίσκο, το All I Want for Christmas is You, ένα κομμάτι πιασάρικο, γιορτινό, ερωτικό, που δέχτηκε πολύ καλές κριτικές και έδωσε τη μάχη του στον χριστουγεννιάτικο πόλεμο των charts.

Όμως, έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια και να φτάσουμε στην εποχή του streaming, ώστε το All I Want for Christmas is You να απογειωθεί πραγματικά. Εδώ και πολλά χρόνια, το τραγούδι που είχε γράψει η Μαράια Κάρεϊ μαζί με τον Ουόλτερ Αφανασίεφ πριν από 31 χρόνια, μόλις «μυρίζει» γιορτές εκτοξεύεται στα charts.

Δεν είναι τυχαίο πως είναι το χριστουγεννιάτικο κομμάτι με τις περισσότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ, έχει πουλήσει περισσότερα από 16 εκατ. κόπιες μπαίνοντας στην κατηγορία με τα πιο επιτυχημένα singles όλων των εποχών, είναι διαμαντένιο σε Αμερική, Αυστραλία και Σουηδία, ενώ σύμφωνα με το Associated Press τα έσοδά του ξεπερνούν τα 100 εκατ. δολάρια.

Το All I Want for Christmas is You δεν είναι ένα απλό κομμάτι, αλλά ο ύμνος των γιορτών που έχει μετατρέψει τη Μαράια Κάρεϊ σε Βασίλισσα των Χριστουγέννων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariah Carey (@mariahcarey)

Και έχοντας μπει πλέον στα μέσα Νοεμβρίου, το hit του 1994, έκανε ξανά την εμφάνισή του στο Billboard Hot 100 – φέτος πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά. Το διάσημο τραγούδι βρέθηκε στην 31η θέση στο chart της 15ης Νοεμβρίου, έχοντας καταγράψει 9.9 εκατ. streams, 942.000 ραδιοφωνικές μεταδόσεις και περίπου 1.000 πωλήσεις από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου.

Μπορεί ο καιρός ακόμα να μην «φωνάζει» Χριστούγεννα, ωστόσο η Μαράια Κάρεϊ έρχεται να μην θυμίσει ότι πλησιάζουν.