Ο Νίκος Παππάς ζήτησε μεν συγγνώμη για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου έξω από μπαρ στο Στρασβούργο αλλά στην αφήγησή του για το περιστατικό δεν ήταν λίγες οι φορές που αμφισβήτησε εμμέσως τη σοβαρότητα της πράξης του που φαίνεται να εξαρτά από το πόση μυϊκή δύναμη χρησιμοποίησε.

Μιλώντας στο Mega ο κ. Παππάς αφηγήθηκε τα γεγονότα από τη δική του οπτική, υποστήριξε ότι ο δημοσιογράφος τον πρόσβαλε χυδαία για ένα ευαίσθητο προσωπικό του θέμα και τον απείλησε και ότι ο ίδιος ουδέποτε τον γρονθοκόπησε πισώπλατα, «απλώς έκανε μια χειρονομία στο πρόσωπό του».

Ενώ επαναλάμβανε ότι είναι ο πρώτος που καταδικάζει την ενέργειά του, φάνηκε να υποτιμά τη βαρύτητά της καθώς επέμεινε αρκετά στο ότι το θύμα «δεν είχε ούτε μία γρατζουνιά», «δεν έβαλε καν πάγο», «δεν πήγε νοσοκομείο», «κυκλοφορεί στα κανάλια ατσαλάκωτος».

Υποστήριξε ακόμα πως δεν «διέφυγε» για Ελλάδα για να γλιτώσει το αυτόφωρο, καθώς ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμά του και δεν είχε καμία όχληση από τις αρχές.

Αναφορικά με τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτή την ιστορία καθώς πλέον δεν ταιριάζουν τα χνώτα τους ενώ του κακοφάνηκε που κάποιος δεν μίλησε μαζί του από το κόμμα για να μάθει την εκδοχή του. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι επικοινώνησε μαζί του ο Κώστας Αρβανίτης, επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι είπε για το περιστατικό

Αφού ανέφερε ότι βρισκόταν σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο με την παρέα του και καθόταν σε ένα σημείο που οι άνθρωποι συχνά «έβρισκαν» στα πόδια του γιατί δεν φαινόταν ανέφερε:

«Πέρασε κάποιος από δίπλα μου και ένιωσα να με παρασύρει. Του είπα να ζητήσει ένα συγγνώμη και μου απάντησε «σιγά μη ζητήσω συγγνώμη σε σένα ρε Παππά. Αυτόματα κατάλαβα πως ο άνθρωπος με γνωρίζει και έχει κάποια προκατάληψη μαζί μου».

Μιας και στο μαγαζί δεν έχει μουσική και δεν ήθελα να λογομαχήσω μπροστά σε φίλους και συναδέλφους, σηκώθηκα επάνω και του είπα ποιος είσαι που μου μιλάς έτσι, δεν κατάλαβα το ύφος σου.

Μου απάντησε ξέρεις ποιος είμαι και πού δουλεύω». Ο κ. Παππάς επέμεινε ότι δεν γνωρίζει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, και ο δημοσιογράφος του απάντησε ότι ξέρει και ότι ο ίδιος μπορεί να τον καταστρέψει.

Μου φάνηκε επιθετική η συμπεριφορά του, τον είδα σαν φιγούρα αλλόκοτη, είχε πιει, ψαχνόταν για μπελάδες και τον συνόδευσα έξω και επέμενα να μου πει ποιος είναι και μου πετάει εκείνη την ώρα ένα χυδαίο σχόλιο για προσωπικό μου ζήτημα. Έχασα την ψυχραιμία μου, σήκωσα το χέρι μου. Σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω, δεν ήθελα να προκαλέσω βλάβη, σε καμία περίπτωση δεν είμαι περήφανος.

Έκανα μια χειρονομία εναντίον του. Βγήκε ατσαλάκωτος χωρίς γρατζουνιά. Μπήκα ξανά μέσα, είπα στην παρέα μου ότι έγινε μια παρεξήγηση να πληρώσουμε να προχωρήσουμε».

«Όταν βγήκαμε έξω είδαμε ένα πηγαδάκι με τον ίδιο και άλλους δημοσιογράφους, πλησίασα και τον ρώτησα «τώρα που ηρεμήσαμε να μου πεις ποιος είσαι;» Ένας άλλος από το πηγαδάκι μου είπε «Εσύ είσαι ευρωβουλευτής και δέρνεις δημοσιογράφους;»

Εγώ απάντησα :Κοίταξε με και κοίτα τον. (σ.σ ο κ. Παππάς ανέφερε ότι το σχόλιο αυτό αναφερόταν στη δική του σωματική διάπλαση και τη σωματική διάπλαση του θύματος ως απόδειξη ότι δεν τον έδειρε).

Αν πιστεύει ότι έδειρα κάποιον ας φωνάξει την αστυνομία. Τότε αυτοί δεν φώναζαν την αστυνομία και τους είπα ότι θα καλέσω εγώ την αστυνομία. Τον προέτρεψε κάποιος να φύγει από το σημείο.

Στη συνέχεια έμαθα ποιος είναι (σ.σ το θύμα), ήταν παλιά αθλητικός δημοσιογράφος και με ήξερε από το μπάσκετ».

Δεν διέφυγα

Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν φυγαδεύτηκε στη Γερμανία και από εκεί στην Αθήνα λέγοντας «μετά τη μήνυση πήγα στην ολομέλεια, ψήφισα, έκανα ομιλία, έκανα ραντεβού και ύστερα από σκέψη από όσα έγιναν είπα θα γυρίσω στο σπίτι μου στην Αθήνα. Πήγα Γερμανία όπως κάνουν οι ευρωβουλευτές, γιατί είναι η μοναδική πρωινή πτήση, και μέσω Στουτγκάρδης επέστρεψα στην Αθήνα. Δεν με αναζήτησε κανείς έφυγα στις 8 το βράδυ από την πόρτα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου».

«Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω. Ξέφυγα και είμαι εδώ για να πω ότι ζητάω συγγνώμη» είπε ακόμα ο ευρωβουλευτής ενώ στην ερώτηση «δεν πρέπει να τιμωρηθείς;» απάντησε «δεν ήρθα για να δικαιολογηθώ αλλά για να εξηγήσω τη δική μου πλευρά», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι δέχεται απειλές και προκλήσεις καθημερινά στις οποίες αν απαντούσε θα ήταν ή νεκρός ή στη φυλακή.