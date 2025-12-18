Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό

Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από χθες, ο Νίκος Παππάς μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Για το περιστατικό ξυλοδαρμού μίλησε και ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, ο οποίος έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Ο κ. Παππάς δεν αρνήθηκε τον ξυλοδαρμό εις βάρος του δημοσιογράφου, ωστόσο επί της ουσίας δεν απολογήθηκε σε κανένα σημείο της ανάρτησής του.

Όπως έγινε γνωστό, ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής μετά το περιστατικό έφυγε οδικώς άρον άρον από το Στρασβούργο για να αποφύγει το αυτόφωρο και έκτοτε παραμένει άφαντος.

Όσα υποστήριξε ο Παππάς

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή, αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ότι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση – πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του να ήταν ο λόγος που μετέφερε γεγονός και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Διαγραφή και από το κόμμα

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Παράλληλα, ζήτησε άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

To χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν σύμφωνα με πληροφορίας οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν με τον δημοσιογράφο να καταγγέλλει ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό από τον Νίκο Παππά.

Στη μήνυση που κατάθεσε ο δημοσιογράφος, περιγράφει αναλυτικά το επεισόδιο, ενώ έχει ήδη κινηθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του ευρωβουλευτή.

Ο δημοσιογράφος πάντως σημείωσε σε ανάρτησή του ότι ενημερώνει τους πάντες – όπως είπε – ότι είναι καλά και τονίζει.

«Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους..».

«Τραμπούκικη συμπεριφορά» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγκερίδου που ήταν παρούσα στο περιστατικό και ήταν μέλος της δημοσιογραφικής αποστολής στο Στρασβούργο και βρισκόταν στο μπαρ την ώρα της βίαιης επίθεσης με ανάρτησή της.

«Στο Στρασβούργο αυτές τις μέρες, όπως σχεδόν σε κάθε ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητιούνται και τίθενται προς ψήφιση θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις ελευθερίες, και το μέλλον μας: Τα ηλεκτρικά δίκτυα, η οικονομικά προσιτή στέγαση και η αυτοκινητοβιομηχανία, η αμυντική κινητικότητα και ετοιμότητα, η πρόσβαση στην άμβλωση, τα πρόσθετα μέτρα προστασίας των γεωργικών προϊόντων στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Είναι εξαιρετικά υποτιμητικό -και ντροπιαστικό- για την Ελλάδα να πρέπει σε κάθε σύνθεση της ελληνικής ευρωομάδας να ασχολούμαστε με ποινικές συμπεριφορές.

Στο περιστατικό που περιγράφεται, ήμουν παρούσα και μάρτυρας – και ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό. Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο.

Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης.»