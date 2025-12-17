Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Νίκος Παππάς

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο

Διαγραφή και από το κόμμα

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Ενημερώθηκε η LEFT

Ο Κώστας Αρβανίτης ως επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε αρχικά με τον ευρωβουλευτή και στη συνέχεια με την Αθήνα για να ενημερώσει τον πρόεδρο του κόμματος για το βίαιο περιστατικό.

Μάλιστα ως αντιπρόεδρος της Left ενημέρωσε το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αιρστεράς ή οποία αναμένεται να τον διαγράψει και να του πάρει και όλα τα προνόμια και τους φακέλους που του έχουν ανατεθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χειροδικία δεν καλύπτεται από την βουλευτική ασυλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.