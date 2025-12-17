Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα καταδικάζουν την συμπεριφορά του πρώην – πλέον – ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, μετά από καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό του σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά μετά την καταγγελία, ενώ αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφασή του, ο κ. Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

ΠΑΣΟΚ: Πράξεις βίας σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή

«Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Όπως υπογραμμίζει, «πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

ΚΚΕ: Αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τη βίαιη επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου», σημειώνει ο Περισσός.

Και τονίζει ότι «πρόκειται για αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια που τελικά ρίχνει ‘νερό στον μύλο’ εκείνων που θέλουν τους δημοσιογράφους έρμαια πολύμορφων πιέσεων και σκοπιμοτήτων».

Νέα Αριστερά: Καμία ανοχή στη βία κατά δημοσιογράφων

«Η επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, στο Στρασβούργο από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, είναι απολύτως καταδικαστέα και αδιανόητη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Σημειώνει πως «η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία».

«Η Νέα Αριστερά στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοσιογράφου και κάθε ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο», αναφέρει καταληκτικά στην ανακοίνωσή της.

Κυβερνητικά «πυρά» κατά Παππά αλλά και κατά ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «τώρα είναι αργά για… δάκρυα.

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία. Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι: «έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει».

«Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι «όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».